Elizegi no termina de ver a Terzic y da su entrenador favorito para el Athletic, mientras Jon Uriarte tiene en la mano la reelección

La presentación de candidaturas para ser presidente del Athletic Club se cierra este sábado y todo apunta a que no va a haber oposición a Jon Uriarte quien tiene sobre la mesa varis candidatos para relevar a un Ernesto Valverde que abandona el equipo a final de temporada, siendo Terzic con el que ha mantenido conversaciones avanzadas

Semana importante para el futuro institucional y deportivo para el Athletic Club ya que este sábado se cierra la presentación de avales para ser candidato a presidente del club vasco. Una carrera en la que todo apunta a que se va a quedar solo Jon Uriarte, que salvo sorpresa será reelegido. La primera tarea del nuevo mandamás será fichar a un entrenador ya que Ernesto Valverde anunció su marcha al final de esta temporada. Uriarte tiene como favorito a Edin Terzic, estando también sobre la mesa Andoni Iraola. El alemán no gusta a todos, tal y como ha dicho Aitor Elizegi, el ex presidente, que prefiere a Marcelino García Toral.

Aitor Elizegi, ex presidente del Athletic Club, se decanta por Marcelino García Toral como entrenador

Aitor Elizegi fue presidente del Athletic Club entre los años 2018 y 2022, pero ahora no está pensando en volver. A pesar de ello, el antiguo mandatario sigue muy de cerca la actualidad de un equipo rojiblanco que no está realizando su mejor temporada. Un rendimiento irregular que ha provocado que Ernesto Valverde haya decidido dejar el cargo de entrenador.

Elizegi, al ser preguntado por la posibilidad de que Jon Uriarte elija a Edin Terzic, ha asegurado que él se decantaría por Marcelino García Toral. "Me han preguntado mucho en estos meses, y no exagero, yo lo tengo claro, yo creo que el entrenador ideal el domingo estaba en San Mamés. El relevo para mi natural de Ernesto Valverde, creo que podría ser sinceramente Marcelino García Toral", ha dicho en El Chiringuito.

Marcelino García Toral puede dejar de ser entrenador del Villarreal CF ya que en el club amarillo consideran no renovar al asturiano el cual conoce bien el Athletic Club al cual entrenó entre los años 2021 y 2022. Elizegi, quien fue quien apostó en su día por Marcelino, ha afirmado que el técnico ya es uno más del club. "Yo creo que Marcelino se siente envidiado en casa, y te insisto, ya creo que es uno de los nuestros que se dice, así lo siente, y me consta que para él el Athletic es y será un club especial".

Jon Uriarte, el entendimiento con Edin Terzic y la opción de Andoni Iraola

El Athletic Club necesita entrenador de cara a la próxima temporada, siendo el mejor colocado en estos momentos Edin Terzic. Jon Uriarte y el técnico alemán han mantenido conversaciones en las últimas semanas y hay un principio de entendimiento para que el germano se haga cargo del equipo siempre y cuando Uriarte sea elegido presidente de nuevo.

Edin Terzic es el favorito de Jon Uriarte quien también maneja la opción de Andoni Iraola quien en las últimas horas de este martes ha anunciado que abandona el Bournemouth a finales de esta temporada.

El técnico vasco cuenta con menos opciones ya que tiene un buen cartel en la Premier League en donde apunta a quedarse ya que algunos de los grandes equipos de Inglaterra están interesados en hacerse con sus servicios. Con todo, el nombre de Andoni Iraola no está descartado ni mucho menos en el Athletic Club.