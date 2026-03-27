Edin Terzic no cierra la puerta a fichar por el Athletic: "He dejado de comentar rumores, independientemente de si son ciertos o no"

El entrenador alemán, que es el que más le gusta a Jon Uriarte para sustituir a Ernesto Valverde, el cual deja el equipo al final de esta temporada, no ha confirmado ni desmentido su posible fichaje por el club vasco de cara a la siguiente campaña

Edin Terzic es uno de los hombres del momento en el Athletic Club debido a que el entrenador alemán es el que más gusta a Jon Uriarte, actual presidente del club vasco, para ser el sustituto de Ernesto Valverde como entrenador de la primera plantilla. El alemán, que no entrena desde que dejó el Borussia Dortmund en el año 2024, ha roto su silencio para, en realidad, no decir prácticamente nada ya que Terzic no ha querido descartar ni confirmar las negociaciones que tiene con el Athletic Club.

Edin Terzic ha sido preguntado por las informaciones que lo han relacionado con el Athletic Club en los últimos días. El técnico no ha querido confirmar ni desmentir su posible fichaje, dejando, por tanto, abierta su incorporación al equipo vasco de cara a la próxima temporada. "He dejado de comentar rumores, independientemente de si son ciertos o no. No lo he hecho en el pasado y tampoco lo haré en el futuro", ha dicho en declaraciones a RTL Alemania.

Edin Terzic, el entrenador que más convence a Jon Uriarte para el nuevo Athletic Club

El técnico germano ha tirado de evasivas para no comprometerse de manera pública con el Athletic Club. Aunque la realidad es que Edin Terzic gusta mucho a Jon Uriarte, presidente del club y que se va a presentar a la reelección, con el que incluso ya ha mantenido conversaciones y negociaciones que están ya bastante avanzadas tal y como se ha informado en los últimos días.

A sus 43 años, Edin Terzic está sin equipo ya que no ha vuelto a ser entrenador de un equipo profesional desde que puso fin a su etapa en el Borussia Dortmund al final de la temporada 2023/2024. El alemán es ahora el técnico mejor colocado para sustituir a Ernesto Valverde que ya anunció que dejará el banquillo del club rojiblanco al término de esta campaña.

El fichaje de Edin Terzic como entrenador del Athletic Club depende de las lecciones

Edin Terzic está en una situación privilegiada para convertirse en el nuevo entrenador del Athletic Club de cara a la próxima temporada. Si bien es cierto su incorporación está condicionada a las elecciones que se van a celebrar el próximo 8 de mayo.

Jon Uriarte, actual presidente, es el gran favorito para ganar los comicios, pero también es verdad que apunta a ser el único candidato que se presente y, por tanto, será relegido. En ese caso, Edin Terzic es su entrenador favorito por delante de otras opciones que han transcendido como Andoni Iraola o Iñigo Pérez. El nombre del alemán gusta incluso a Javier Clemente, ex técnico del Athletic Club, que el único pero que le pone a Terzic es que a él le gustaría un técnico que tuviera relación con el club y su cantera. "Me da pena que un equipo de cantera no tenga un entrenador de casa. Me hubiera gustado mucho más que siga Valverde y que llegue uno de la casa. Pero si viene Terzic le daré mi bienvenida y le desearé lo mejor".

El Athletic Club, pase lo que pase, lo que quiere es un entrenador con caché, recorrido y garantías que sustituya a Ernesto Valverde.