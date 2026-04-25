Michel, autocrítico tras la derrota contra el Valencia: "Los primeros 60 minutos no me gustaron"

El entrenador del Girona FC ha analizado la derrota de su equipo contra el Valencia CF y ha añadido que la permanencia en Primera división no está ni mucho menos conseguida y que va a tocar sufrir en este final de temporada

Míchel Sánchez, entrenador del Girona FC, ha comparecido en rueda de prensa después de la derrota de su equipo contra el Valencia CF por 2-1. Un tropiezo que hace que el club catalán aún no tenga asegurada la permanencia en Primera división.

Míchel ha analizado la derrota de su equipo contra el Valencia CF. "La situación es la misma que antes. Tenemos que tener claro que el objetivo es la permanencia. Contra el Valencia no hicimos un buen partido en los primeros 60 minutos. Controlamos el balón, pero no el partido. Pensaba que con jugadores que tienen buen pie seríamos capaces de hacer que el Valencia no tuviera esa sensación de ir hacia arriba. Creíamos que, si no tenían la pelota, con la necesidad que tienen, podría ser positivo para nosotros. Pero no controlamos el juego. Hasta el 2-0 pienso que nos faltó alma y determinación en el juego. Después la tuvimos con los cambios. Ganamos agresividad con y sin balón".

Míchel ha hecho autocrítica sobre su Girona FC, señalando que su mensaje ha podido no llegar al futbolista. "Si ha sido así, mi mensaje no ha llegado al jugador. Se lo dije el otro día tras perder contra el Betis: necesitamos estar juntos, ser capaces de sufrir en el campo. Necesitamos hacer mejor al compañero, ser un equipo más que nunca. Esta semana trabajamos eso".

Míchel y la falta de acierto del Girona FC contra el Valencia CF

Míchel ha asegurado que su equipo pudo empatar pero ha señalado que no le gustaron nada los primeros 60 minutos. "Por ocasiones claras quizás pudimos empatar. Pero los primeros 60 minutos no me gustaron. Tenía la sensación de que nos podían hacer mucho daño. Y no me ha gustado nada. Es un error mío porque he puesto un once pensando en quitarles el balón para ir hacia delante y no lo hicimos. El Valencia no sufrió y eso les dio energía. En cuanto robaban veían que tenían espacios. El primer gol llegó así. Luego, con los dos extremos y Francés, les dimos la vuelta. Con Stuani generamos ocasiones de remate. Pudimos empatar, pero tuvimos 60 minutos malos. No puedo decir que los 30 minutos que hemos hecho tan buenos sean el Girona que yo quiero. Necesito que cada uno tenga responsabilidad y alma para hacer daño".

El partido contra el RCD Mallorca y el factor psicológico

Míchel ha puesto en el foco el siguiente partido contra el RCD Mallorca. "Todos son importantes. Es el siguiente. Luego vamos a Vallecas. Todos los partidos son importantes. Es uno más, pero con la misma responsabilidad que teníamos hoy. No sé si todos lo tenían claro, pero el de hoy era un partido muy importante. Necesitamos estar juntos, que Montilivi sea como hoy ha estado Mestalla, animando hasta el final. Necesitamos ganar partidos, nos tocará sufrir".

El entrenador ha dicho que su equipo no tiene la permanencia en Primera división asegurada. "El equipo pienso que sufre por el principio de temporada. No sé por qué la gente cree que estamos fuera de peligro. Yo no. Tras ganar no pensaba en mirar hacia arriba. Tras un año de sufrimiento, las cosas no pasan porque sí".