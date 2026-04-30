Martín Demichelis conoce el peligro del Girona: "No quiero un equipo que no juegue y deje jugar"

El técnico del RCD Mallorca exige carácter, agresividad y valentía en un duelo clave por la permanencia ante el equipo de Míchel Sánchez, en la jornada 34 de LaLiga EA Sports

El RCD Mallorca afronta una salida decisiva este viernes ante el Girona FC. En la previa del encuentro, el técnico bermellón, Martín Demichelis, fue claro: su equipo deberá competir al máximo nivel si quiere seguir dando pasos hacia la salvación.

El choque, correspondiente a la jornada 34 de LaLiga, llega tras la derrota ante el Deportivo Alavés que ha obligado al entrenador argentino a endurecer el discurso durante la semana.

Martín Demichelis aprieta al vestuario del Mallorca tras la derrota ante el Alavés

El preparador bermellón reconoció que la semana ha estado marcada por la exigencia interna: “Hay veces que hay que ser duro, y esta semana lo fui con los chicos”.

Pese a ello, Demichelis se mostró satisfecho con la respuesta del grupo en los entrenamientos, destacando la implicación y la autocrítica del vestuario. El técnico considera que la reacción ha sido positiva y confía en que se traslade al terreno de juego en Montilivi, donde no puede perder más oportunidades en busca de una cara permanencia.

El Girona, un rival que obligará al Mallorca a competir al límite

Demichelis dejó claro que el partido no se decidirá únicamente desde la pizarra. El técnico recordó que, en el último encuentro, el rival apenas modificó su planteamiento y aun así logró sacar provecho de los errores: “Muchas veces lo táctico no tiene nada que ver. Hay que competir en la cancha”.

Ante los gerundenses, el Mallorca deberá igualar la intensidad desde el primer minuto para evitar sorpresas.

El mensaje de Demichelis: un Mallorca valiente con balón y agresivo sin él

El técnico argentino fue especialmente contundente al definir la identidad que quiere ver en su equipo: “No quiero un equipo que no juegue y que deje jugar”.

Demichelis apuesta por un modelo claro: protagonismo con balón y presión constante sin él. Quiere un Mallorca que se atreva, que tenga personalidad y que no renuncie a su estilo en ningún escenario.

Vedat Muriqi lidera al RCD Mallorca y Luvumbo regresa

En el plano individual, el entrenador confirmó que Vedat Muriqi llegará con un plus de motivación. El delantero de Kosovo no ha visto portería en los últimos dos encuentros y el Mallorca le necesita: “Tiene el deseo de volver a convertir y ser protagonista”.

En cuanto a la enfermería, una de las noticias positivas de la semana es la recuperación de Zito Luvumbo. El extremo ha acortado plazos y podría entrar en los planes de Demichelis, aunque la decisión final se tomará a última hora.

El RCD Mallorca busca recuperar su mejor versión fuera de casa

El entrenador también analizó el rendimiento del equipo como visitante. El Mallorca ha demostrado que puede competir lejos de Son Moix, pero ha dejado escapar ventajas en varios partidos, como en la derrota ante el Alavés o el empate frente al Valencia: “Nos pusimos por delante varias veces… ¿por qué dejar de jugar en esos momentos?”.

Más allá de lo táctico, el técnico puso el foco en la actitud. Los bermellones se juegan mucho en este tramo final y cada detalle puede marcar la diferencia: “No nos podemos permitir no competir desde el esfuerzo, el sacrificio y la inteligencia”.

Un partido que puede marcar el futuro del RCD Mallorca en LaLiga

El duelo ante el Girona no es uno más. El Mallorca necesita sumar para abrir distancia con la permanencia y evitar complicaciones en las últimas jornadas. Cuando los baleares se situan un punto por encima de la zona roja.

Demichelis lo tiene claro: su equipo debe dar un golpe sobre la mesa: “Ojalá demos un golpe para que los demás vean que podemos competir también fuera de casa”.