David Larrubia se sincera sobre el despido de Sergio Pellicer

David Larrubia ha concedido una entrevista donde ha repasado la actualidad de su equipo, el Málaga donde entre varios temas ha querido mostrar su opinión sobre el despido de Sergio Pellicer al que no ve como culpable: "Los partidos y puntos que hemos perdido no son culpa de entrenador"

El Málaga atraviesa una situación de transición tras ver el fin de una etapa larga con Sergio Pellicer al frente del banquillo malacitano. Una semana después de su despido y con un nuevo entrenador a la cabeza como es Funes, el cual debutó esta jornada con victoria ante el Mirandés, el ex entrenador malaguista sigue dando que hablar debido a su historia reciente con el club. Uno de los protagonistas que se ha pronunciado con sinceridad sobre el despido ha sido uno de los jugadores más destacados del conjunto boquerón como es David Larrubia.

El mencionado jugador estuvo presente en una entrevista para el canal de Twitch del XIIdeal donde trató varios temas de actualidad entre los que se se incluye, como no podía ser de otra manera la destitución del anterior técnico malaguista, Sergio Pellicer y el estreno de Funes el cual debutó este fin de semana pasado de la mejor manera posible, con una victoria frente a un rival directo como el Mirandés.

Larrubia sobre el despido de Pellicer

En lo referente al hasta ahora entrenador, tuvo palabras el jugador, precisamente sobre el final de este al frente del banquillo que quedó prácticamente confirmando tras la derrota de los malagueños contra la Cultural Leonesa. Fue ese el encuentro que sirvió para que los andaluces tocaran fondo después de que el míster estuviera cuestionado durante varias jornadas. Estas fueron las palabras del jugador sobre un entrenador al que admira. "Fue muy triste lo de León. Siento mucho su marcha. Pellicer es un entrenador tremendamente importante para mí".

El extremo siguió hablando de un entrenador que le ha llevado a la élite del fútbol sobre el cual se ha mostrado defensor, restándole culpa de la situación actual del equipo. El canterano se mostró muy tajante con su afirmación con una verdadera autocrítica. "Los partidos y puntos que hemos perdido no son culpa de entrenador, es culpa de los jugadores".

La sorpresa con la contratación de Funes

Como era obvio, también se ha querido referir al nuevo entrenador, Funes recién contratado del segundo equipo. Dicha decisión causó sorpresa el vestuario ya que nadie lo esperaba. Así lo manifestó el jugador a la vez que ha aprovechado para elogiarlo tras conocerlo por su etapa en la cantera. "Pocos nos esperábamos que Funes fuera el entrenador. Yo sé de sus cualidades porque hemos compartido momentos en el Atlético Malagueño. Es un entrenador que se desvive por el fútbol y por lo que hace. Desde las 6 de la mañana ya está en La Rosaleda para preparar el entrenamiento. Ve una barbaridad de partidos".