Después de la tormenta, se busca la calma: el Girona lleva tres años seguidos ganando en Sevilla

Nervión, capital de Girona. El choque en el Ramón Sánchez-Pizjuán enfrenta a dos rivales directos en la comprimida zona medio-baja de la clasificación de LaLiga EA Sports que sólo se han enfrentado en cinco ocasiones en la máxima categoría nacional con una racha formidable para los catalanes

Con el efecto distractor de Marta, como última pasajera del tren de borrascas que está azotando a Andalucía desde hace más de 15 días, el Sevilla FC recibirá al Girona FC en la sobremesa de este domingo (16:15 horas), en un partido correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports que debía haberse jugado en la tarde del sábado y que tuvo que ser aplazado por los efectos del temporal. Devuelto el centro de atención a lo puramente deportivo, los pupilos de Matías Almeyda buscan reencontrarse con la victoria ante un rival que busca sumar su cuarto curso consecutivo llevándose los tres puntos de Nervión.

El Sevilla FC ha perdido en las tres últimas visitas del Girona FC al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en una serie de sólo cinco precedentes en Primera división que se inició el 11 de febrero de 2017 y que comenzó con dos victorias seguidas del conjunto local. A priori, el de la 'X' es el signo menos probable estadísticamente para la casilla de La Quiniela correspondiente a este pospuesto choque, ya que hasta la fecha no se ha registrado ningún empate en los 11 duelos entre hispalenses y gerundeses: no se dio ese resultado en los cinco choques en el feudo blanquirrojo ni tampoco en los seis jugados en Montilivi.

Los cinco Sevilla FC - Girona FC: tres años seguidos de victorias visitantes tras los dos triunfos locales

La primera visita del Girona FC a la 'Bombonera' de Nervión, en la primera experiencia de su historia en la máxima categoría del fútbol nacional, fue en la jornada 23 de la campaña 2017/2018 y se saldó con triunfo del Sevilla FC con un resultado mínimo de 1-0, gol de Pablo Sarabia. Al curso siguiente, nueva victoria local, esta vez por un marcador de 2-0 establecido por las dianas de Éver Banega y del propio Sarabia en la jornada 16 de la 18/19. Se disputó el 16 de diciembre de 2018 y desde entonces la afición del Sánchez-Pizjuán sólo ha visto ganar a los 'blanc-i-vermelles'.

Tras esas dos temporadas seguidas en Primera división, el Girona FC descendió y pasó tres temporadas en Segunda hasta lograr retornar en 2022. Desde ese segundo y último ascenso, los 'gironins' encadenan tres triunfos seguidos en el campo del Sevilla FC: se impuso por 0-2 en la 22/23, con goles de Juanpe Ramírez y Taty Castellanos; volvió a vencer por 1-2 en la 23/24, cuando marcaron Yangel Herrera, Aleix García y el local Nemanja Gudelj; y enlazó la tercera victoria consecutiva a inicio de la pasada 24/25, con un marcador de 0-2 en el Sánchez-Pizjuán con los tantos de Iván Martín y de Abel Ruiz.

Este domingo, en el sexto precedente de la serie, Sevilla FC y Girona FC libran un duelo directo en la mitad baja de la clasificación, donde hay sólo tres puntos entre el décimo y el decimoctavo. Situados a sólo dos y tres puntos de la zona de descenso, respectivamente, ambos afrontan este domingo un duelo vital en su lucha por la permanencia al que llegan muy exigidos y prácticamente sin margen de error tras encajar sendas derrotas que han escocido mucho, ante el RCD Mallorca (4-1) los de Matías Almeyda y frente al Real Oviedo (1-0) los pupilos de Míchel Sánchez.