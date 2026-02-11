Un premio justo, pero con secuelas para el filial

Manu González, Óscar Masqué y José Antonio Morante, convocados con la sub 19, terminarán sus obligaciones poco más de 31 horas antes del Betis Deportivo-Villarreal B del 20-F

Paco Gallardo, seleccionador español sub 19, ha citado a los béticos Manu González, Óscar Masqué y José Antonio Morante, fijos para Dani Fragoso en el Betis Deportivo y habituales también con las citas más importantes del juvenil A de Javi Barrero, para la próxima concentración del combinado nacional desde el próximo lunes en El Albir, que incluirá la disputa de sendos amistosos ante Noruega los días martes 17 (a las tres de la tarde) y jueves 19 de febrero (a las once de la mañana), ambos en el Estadio Guillermo Amor de Benidorm.

Servirán estos dos compromisos como antesala para preparar la Ronda Élite de marzo, que mide a la 'Rojita' con Países Bajos, Finlandia y Eslovenia. España actuará como anfitriona y sólo uno de esos equipos conseguirá el billete para la fase final del Europeo de la categoría, que se celebrará en País de Gales del 28 de junio al 11 de julio. Una magna cita en la que tanto el guardameta de Isla Mayor como el lateral derecho de Cabrianes y el extremo de La Puebla del Río quieren estar.

Un premio justo al destacado rendimiento de todos ellos. No en vano, Manu González se lució para que los tres puntos ante el CD Ibiza se quedaran en Los Bermejales, cita en la que Óscar Masqué sirvió dos grandes asistencias a Carlos Reina y Borja Alonso. Por su parte, José Antonio Morante lleva varias semanas siendo decisivo tanto con el División de Honor Juvenil como con el primer filial del Grupo 2 de Primera RFEF, siendo seguramente el que más está aporreando la puerta de Manuel Pellegrini.

Pues los tres tendrán complicado llegar a tiempo para el Betis Deportivo-Villarreal B de la jornada 25ª en la otrora Segunda B, ya que este partido se adelanta a las 20:30 horas del viernes 20 de este mes, franja reservada inicialmente a los compromisos televisivos. España sub 19 dará por terminada su concentración una vez termine el segundo amistoso contra Noruega (alrededor de las 13:00 de la víspera), apenas 31 horas antes de un compromiso en el que Fragoso deberá seguir hilando fino con sus efectivos en pos de la permanencia.

Rodrigo Marina, en un gran momento, sigue esperando la oportunidad

Autor de once goles y tres asistencias en 23 partidos oficiales este curso, Rodrigo Marina se encuentra en una fenomenal estado de forma, como demuestra su 'hat-trick' al Tottenham en los dieciseisavos de final de la Youth League. El cacereño, de todas formas, ha vuelto a quedarse a las puertas, tanto de su estreno con la primera plantilla del Real Betis como de la internacionalidad española en categorías inferiores. Para ser concretos, el ariete verdiblanco participó en 2023 en unos entrenamientos con la 'Rojita' sub 18, aunque sin llegar a jugar siquiera un amistoso. Se especulaba con que Paco Gallardo lo llamaría ahora, lo que no ha ocurrido, mientras que, como en Grecia ante el PAOK en la última salida en UEL, se quedó en el banquillo para la visita liguera al Atlético de Madrid, por lo que aún no se estrenó.