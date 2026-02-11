Punto de inflexión para Bakambu, trampolín para Ángel Ortiz y oportunidad para Pablo García

El delantero franco-congoleño y los dos canteranos internacionales sub 21 afrontan este domingo el regreso del Real Betis al estadio de Son Moix de Palma de Mallorca, el lugar en el que todo cambió radicalmente para ellos aquel 25 de enero de 2025

El encuentro que el Real Betis afrontará en la noche del próximo domingo ante el RCD Mallorca, en la jornada 24 de LaLiga EA Sports, será especialmente significativo para los tres pupilos de Manuel Pellegrini que regresarán al estadio de San Moix de la capital balear, donde hace poco más de un año vieron radicalmente cambiada sus respectivas situaciones en la primera plantilla: Cédric Bakambu, Pablo García y Ángel Ortiz.

La última vez que los verdiblancos visitaron Palma de Mallorca, el equipo atravesaba un bache importante de juego tras volver de las vacaciones navideñas y quedaba una semana para cerrar el mercado invernal de fichajes, ventana en la que Cédric Bakambu tenía prácticamente las maletas hechas y en la que la dirección deportiva de Manu Fajardo acabó cerrando las contrataciones estelares del Cucho Hernández y de Antony dos Santos.

Sin embargo, el franco-congoleño acabó marcando el gol del triunfo por la mínima ante el cuadro bermellón, en el postrero minuto 90+6' y aprovechando el impulso del trampolín en el que ese mismo día se habían montado su asistente, Ángel Ortiz, y Pablo García -además de Sergio Arribas, ahora en el Cádiz CF-. La historia cambió para los tres a partir de aquel 25 de enero de 2024.

Palma de Mallorca, lugar de la resurrección bética de Cédric Bakambu

Bakambu había llegado al Betis en el mercado invernal de ese mismo 2024 procedente del Galatasaray turco a cambio de 5 millones de euros. Marcó en la ida de la eliminatoria del 'play off' de respesca de la UEFA Conference League y se lesionó en ese mismo partido. Cuando por fin volvió, ya estaba en marcha la 24/25, y el '11' verdiblanco llegó a Mallorca con su casillero de goles a cero. Tras marcar el tanto de la victoria, no sólo no se marchó en enero de 2025, sino que fue importantísimo para alcanzar la final de la Conference 2025 con siete tantos en competición europea, otro más en LaLiga y uno en la Copa del Rey. 10 tantos a los que unió cuatro asistencias.

Ahora, después de haber pasado un mes de enero muy similar al del año pasado, Bakambu parte como más que probable titular el domingo ante los problemas físicos que vienen arrastrando el 'Cucho' Hernández o el 'Chimy Ávila', lesiones unidas a la decisión de la entidad de no reforzar finalmente la delantera en un mercado invernal en el que sólo acabó llegando Álvaro Fidalgo. De hecho, en la victoria del pasado domingo ante el Atlético en el Metropolitano, el delantero africano estuvo a gran nivel en los 78 minutos que le dio Pellegrini en su segunda titularidad en esta Liga. La primera fue hace dos semanas ante el Alavés. Lleva sólo dos dianas.

Ángel Ortiz se montó en Mallorca y ya no se ha vuelto a bajar del barco del Betis

El último Mallorca - Betis también fue un partido de cambio radical para Ángel Ortiz. El de Almendralejo, un habilidoso extremo reconvertido a carrilero diestro, debutó ese mismo día con el primer equipo saliendo además en el once titular de Pellegrini y completando todo el choque a un alto nivel -asistencia incluida para el gol de Bakambu en el sexto minuto añadido-. A raiz de esa portentosa irrupción, se quedó con los mayores para explotar las bajas de Héctor Bellerín, Youssouf Sabaly y Aitor Ruibal.

Tras aquel partido en Son Moix, el extremeño repitió de manera consecutiva titularidades ante Athletic Club, RC Celta de Vigo y Real Sociedad, donde una lesión de tobillo le frenó en seco. Acabó la 24/25 con cinco encuentros de LaLiga y uno en la Conference League. En esta 25/26 le ha costado bastante, pero en las últimas semanas ha encontrado su sitio. También tiene muchas opciones de ser titular el domingo y acumula 1.200 minutos repartidos en 19 partidos (1 G + 2 A).

Pablo García busca la segunda mejor oportunidad de su vida en el estadio de su debut

Pablo García tiene opciones remotas de salir de inicio ante la pubalgia que sufre Antony, la baja del Chimy y la probabilidad de que Aitor Ruibal tenga que actuar como lateral o como '9'. Lleva dos partidos sin minutos (ambos ante el Atlético) y ha dejado escapar varios encuentros con plaga de bajas para el Betis en el que ha podido afianzarse como jugador de elite. Deberá seguir trabajando para ello.

En Son Moix, el hiperactivo atacante de Alcosa también debutó y fue uno de los más destacados. Agitó el partido cuando entró en el 74' por el lesionado Jesús Rodríguez y no paró de incordiar generando acciones de peligro. A partir de ese debut, la semana siguiente fue titular ante el Athletic y acabó acumulando cinco encuentros entre LaLiga y la Conference League. Esta campaña, Pablo García ha participado en 23 partidos entre todas las competiciones, sumando 692 minutos (2 G + 2 A), y no han sido más porque se fue un mes al Mundial sub 20 con la selección española.