Antony habla sobre su proceso de recuperación y tiene claro un objetivo: "¿Confías en llegar al Mundial? Ese es mi sueño"

ESTADIO Deportivo ha captado las declaraciones del brasileño a la salida de la Ciudad Deportiva tras pararse con los aficionados, confirmando que está siguiendo un plan específico para su recuperación y con el sueño del Mundial en el horizonte

Antony es, sin lugar a dudas, uno de los focos mediáticos de este Betis. El extremo brasileño, tras deslumbrar la pasada campaña, hizo un importante esfuerzo para poder quedarse en el club verdiblanco, algo que la afición no para de agradecérselo. Es uno de los principales argumentos ofensivos de este equipo, y en muchas ocasiones se le pide un esfuerzo extra. Sin embargo, los problemas en el pubis están haciendo que no esté rindiendo al 100%, llegando a realizar ciertos planes en específico que le sirvan para trabajar en esa recuperación de la dolencia.

A la salida de la ciudad deportiva, ESTADIO Deportivo ha podido preguntarle al brasileño acerca de ese plan de recuperación, siendo muy claro el jugador. “Tenemos una semana larga para descansar un poco y hacer un buen entrenamiento (…) Yo me encuentro bien, sigo haciendo los tratamientos, me cuidando mucho para estar 100%”, declaro a la salida del entrenamiento, siendo esta una prueba de que sigue un plan específico para seguir con esa recuperación.

El sueño de jugar el Mundial con su país

Todo eso en una semana donde Carlo Ancelotti no lo convocó para este parón de selecciones con la canarinha, un golpe duro para un jugador que tiene claro uno de sus sueños, y ese es el de representar a su país en el Mundial que se disputará en EE.UU, Canadá y México. A pesar de eso, el jugador confía en poder dar ese paso y conseguir ese billete para la cita más importante del mundo del fútbol.

También quiso referirse ese sueño, como es el de lograr disputar el Mundial con el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti. “¿Confías en llegar al Mundial? Ese es mi sueño. Hoy tengo el partido de Brasil y lo estaré mirando. Claro que es un sueño siempre ponerme la camiseta de la selección”, respondió a esa cuestión.

Estas fueron las palabras del extremo brasileño, que sigue trabajando para poder ilusionar de nuevo a los béticos con importantes cotas este año. Su nombre es uno de los máximos exponentes del crecimiento de la entidad en estos últimos años, siendo capaz de atar a grandes estrellas mundiales, siendo esto útil para elevar los objetivos al siguiente nivel, y poder soñar con disputar la Champions League. Este año, el objetivo parece estar más cerca que nunca, y el equipo ya trabaja para poder lograrlo en este tramo final de temporada. Todo eso con otro aliciente importante, como es el de poder disputar una nueva final europea.