Hasta los Simpson piden el regreso de Antony a la selección de Brasil

El debate sobre los méritos del '7' del Real Betis para volver a la selección brasileña llega hasta la televisiva ciudad de Springfield de la mano del ilustrador Gabriel Bighi, conocido por las caricaturas con las que convierte futbolistas en personajes de la serie 'The Simpson'

Todo futbolista sueña con poder defender algún día la camiseta de la selección de su país. El anhelo es aún mayor si además se encuentra en año de Mundial, como sucede en este 2026, y la ilusión todavía es más fuerte si el jugador en cuestión aspira a vestir la 'canarinha' de Brasil. La pentacampeona luchará el próximo verano por conquistar su sexto cetro en Canadá, Estados Unidos y México y hasta allí espera viajar Antony dos Santos.

Los Simpson hacen campaña por los números de Antony en el Betis: "¿Merece volver?"

En ese sentido, sus excelentes números en el Real Betis generan un debate que ha llegado hasta la casa de la familia Simpson sita en el 742 de Evergreen Terrace, en el mismísimo Springfield. Allí han sido situados Antony y Ancelotti, caricaturizados por el artista gráfico Gabriel Bighi en su conocidísima cuenta de Instagram @simpsture. En ella, convierte en personajes de esta popular serie de animación a futbolistas de todo el mundo, generalmente brasileños. De hecho, otra de sus recurrentes ilustraciones es la del exbético Vitor Roque, ahora en Palmeiras.

Antony aparece vestido con la equipación bética y señalándose el tatuaje de su cuello en el que se lee 'Iluminado'. Bighi le califica de 'GOAT', término moderno que significa 'el mejor de todos los tiempos' -según las siglas en inglés- y que se representa con una cabra. A lomos de este animal está el siempre travieso Bart Simpson. "¿Merecía un puesto en el equipo (brasileño)?", se pregunta, alimentando el debate. Días antes, Ancelotti aparecía también en el domicilio de los Simpson dispuesto a anunciar su convocatoria.

Se cumplen tres años del último partido de Antony con Brasil

La estrella del Real Betis vivió su primer Mundial hace cuatro años, en Qatar 2022, y no quiere perderse el de este 2026 bajo ningún concepto. El extremo paulista debutó el 8 de octubre de 2021, sólo dos meses después de colgarse la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, y se mantuvo fijo hasta el 25 de marzo de 2023, cuando disputó 26' en un amistoso contra Marruecos. Fue su partido número 16 como internacional brasileño y el último. No ha vuelto a ponerse la 'verde-amarelha'.

Antony se estrenó con la absoluta de Brasil en un partido ante Venezuela en el que Tité le dio la alternativa con 21 años, siete meses y 14 días. Luego, estuvo en la primera cita post-mundialista pero desapareció a partir de ahí y no contó para Mano Menezes, Fernando Diniz ni Dorival Júnior. Tras más de dos años de espera, Carlo Ancelotti le incluyó en su primera convocatoria como premio a su gran rendimiento como verdiblanco, pero el italiano no le dio minutos en aquella ventana de junio de 2025 y no le ha vuelto a citar.

Antony no pierde la ilusión de convencer a Ancelotti para estar en el Mundial 2026

Ni siquiera la grave lesión del madridista Rodrygo Goes o el bajo momento de forma de otros competidores directos le han reabierto la puerta a un futbolista que ha recuperado su mejor versión en el Betis, donde suma 21 goles y 14 asistencias en sólo 62 encuentros oficiales. La pubalgia que viene arrastrando en esta 25/26 sin duda es un handicap, pero el atacante verdiblanco asegura que estará preparado para el Mundial y sigue confiando en que Ancelotti cambie de opinión.

"Ir al Mundial es mi sueño. Hoy hay partido de Brasil y lo estaré mirando. Siempre es un sueño ponerme la camiseta de la selección", decía el propio Antony ante la cámara de ESTADIO Deportivo a la salida del entrenamiento del pasado jueves. Ese mismo día, la 'Canarinha' perdió por 1-2 un amistoso ante Francia disputado en Massachusetts (Estados Unidos). "Tenemos una semana larga para descansar un poco y hacer buenos entrenamientos. Yo me encuentro bien, sigo haciendo los tratamientos y me cuidando mucho para estar al cien por cien", añadió el '7' del Real Betis, todo un ídolo de masas en Triana, en su Sao Paulo natal... y en Springfield.