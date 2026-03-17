Antony no es convocado por la Selección de Brasil: la falta de meritocracia de Ancelotti

En ESTADIO Deportivo hemos debatido sobre la no convocatoria de Antony, jugador del Real Betis, para el próximo parón de Selecciones donde Brasil se medirá a las Selecciones de Francia y Croacia. Tras la buena temporada del extremo verdiblanco, el entrenador italiano ha elegido a otros perfiles, como el también exbético Luiz Henrique

Carlo Ancelotti ha dado a conocer la lista de convocados para los amistosos de la Selección de Brasil durante el parón internacional que se realizará entre finales de marzo y principios de abril.

Entre los 26 jugadores elegidos hay dos ausencias destacadas, que atienden a la misma demarcación, el ataque. En primer lugar, la de un Neymar Jr que ha disputado tan solo 4 encuentros con el Santos en lo que va de año. La segunda y más controversial, la de Antony, referencia en un Real Betis que busca hacer una temporada histórica.

Números para ser convocado

Antony, extremo derecho de 26 años, mantiene su idilio con el Real Betis en su segunda temporada como verdiblanco. Tras un primer año donde consiguió 9 goles y 5 asistencias en 26 encuentros, en la presente campaña ya ha mejorado sus números, con 11 goles y 9 asistencias en 34 encuentros, siendo 4 de esas dianas en la Europa League.

Aun así, Carlo Ancelotti ha decidido dejar fuera al talentoso atacante, por detrás de jugadores que militan en ligas secundarias, como es el caso del exbético Luiz Henrique. El también extremo derecho es actualmente jugador del Zenit de Premier League Rusia, donde en 19 partidos ha conseguido tan solo 2 goles y 2 asistencias, números muy discretos para una Selección que aspira a ganar el Mundial.

Casi sin opciones de ir al Mundial

Durante el parón internacional, la Selección de Brasil disputará dos encuentros, ante Francia y Croacia. El primero tendrá lugar el 26 de marzo en Boston, mientras que el segundo será el 1 de abril en Orlando. Dos citas en territorio estadounidense que ayudarán a preparar el Mundial de 2026 celebrado en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin presencia en esta convocatoria, la última antes de celebrarse el torneo mundialista, Antony queda casi sin opciones de poder acudir al torneo, donde Brasil buscará su sexta estrella tras las obtenidas en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002.

Con la lesión de gravedad de Rodrygo, todo hacía pensar que el bético sería el sustituto natural para unos titulares Raphinha y Vinícius Jr, pero Ancelotti ha preferido contar con un jugador más apegado al vínculo con Brasil como Luiz Henrique, el cual deslumbró en el Botafogo hace dos temporadas.

El debate de ESTADIO Deportivo

Con esta premisa, en ESTADIO Deportivo han debatido sobre la elección de Carlo Ancelotti, donde el periodista Javi Jiménez se ha mantenido a favor de la decisión, mientras que su homólogo, Pablo Rivas, ha defendido el buen rendimiento de Antony como justificación suficiente para partir con el combinado brasileño.

El propio Pablo Rivas defiende que una Selección nacional debe de acoger a los mejores jugadores de su país, siendo en la actualidad un equipo formado por “entrenadores de clubes que forman un club a su elección, basándose en una nacionalidad”.

Aunque entiende que el brasileño no fuera titular, si cree que debería de ir convocado como parte de un grupo que busca competir contra los mejores jugadores del Mundo. “Que no vaya a hacer grupo y por delante vaya Luiz Henrique, no lo entiendo por parte de Ancelotti”, sentenciaba.

En respuesta, Javi Jiménez se alegra de la decisión mirando por el bien del Real Betis como club, recordando los problemas de pubalgia que lleva arrastrando desde hace semanas: “Antony no iba a ser titular y los problemas que tiene ahora mismo de pubalgia, lo tienen muy lejos de su mejor versión”.

El periodista opta por tratar con cautela a un jugador que lleva toda la temporada sufriendo por diferentes problemas físicos, y que en el Real Betis resulta clave para alcanzar los objetivos del equipo: “No iba a mejorar lo que tenía la Selección brasileña y para forzar, veo bien que Ancelotti no lo lleve y se recupere”.

Finalmente, como respuesta, Rivas hace hincapié en el apartado moral del jugador, que ve como pierde el billete al Mundial, a pesar de su gran temporada en LaLiga: “Es un jarro de agua fría a la mentalidad del propio jugador, que se ve sin opciones de ir al Mundial”.