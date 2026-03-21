Antony y Abde: la mejor pareja ofensiva de la historia del Real Betis

El brasileño cerró el jueves la goleada del EuroBetis ante el Panathinaikos a pase de su amigo marroquí y ambos se sitúan, junto a Cédric Bakambu, en el podio de los máximos goleadores verdiblancos en competiciones continentales

Más que amigos, Antony dos Santos y Ez Abde se han consolidado como la mejor pareja ofensiva de toda la historia del Real Betis. Desde que al brasileño y al marroquí les dio por celebrar un tanto al más puro estilo de la NBA ya no han parado de hacerlo. Sienten que les da suerte y no se cansas de chocar manos en el aire. El pasado jueves, el '10' no pudo ver portería; pero sí regaló el pase del tanto con el que el '7' completó goleada al Panathinaikos (4-0) y ambos ocupan ya los dos primeros puestos en la lista con los mejores realizadores del EuroBetis.

Los 10 goles de Ez Abde con el Real Betis en competiciones europeas

Desde el pasado mes de enero, Ez Abde es el nuevo 'pichichi' del EuroBetis con 10 dianas. La lista la inauguró en la Europa League 23/24 ante el Aris Limassol y la continuó con un doblete al FC Kryvbas, en la previa de la Conference League 24/25, donde luego amplió su cuenta ante el FC Copenhague, en la Fase Liga; en los dos partidos de semifinales con la ACF Fiorentina, el de la vuelta para evitar la prórroga; y en la gran final ante el Chelsea FC, con el momentáneo 1-0 con el que se llegó al descanso antes de la remontada 'blue'.

Ya en esta 2025/2026, con sus tantos al Olympique Lyon y al FC Utrecht, el internacional marroquí alcanzó los 9 tantos de Bakambu. Ante el Feyenoord, en la última jornada de la Fase Liga, se convirtió en el primer verdiblanco en alcanzar dos dígitos y a su partidazo del pasado jueves frente al Panathinaikos FC sólo le faltó la guinda del gol. Lo evitó el meta Lafont, pero el extremo se desquitó asistiendo a su amigo Antony dos Santos y puso todo de su parte para cumplir su promesa de llevar al Real Betis a sus primeros cuartos de final de la Europa League.

Los 9 tantos con el EuroBetis de Antony: el brasileño empata con Bakambu y supera a Alfonso

En tiempo récord, Antony dos Santos ha superado lo que durante todo el siglo XXI había sido el techo anotador del Betis en competiciones europeas, los ocho goles de Alfonso Pérez Muñoz, y ha igualado a Cédric Bakambu, quien 22 años después superó aquella marca del getafense. El extremo brasileño se estrenó con el EuroBetis en su debut continental como verdiblanco ante el KAA Gent, en la ronda de repesca de la pasada Conference tras llegar cedido en enero.

Además, en octavos de final hizo un gol y dio dos asistencias ante el SC Vitória y en las semifinales fue al revés: marcó dos y dio una contra la ACF Fiorentina. Tras su regreso definitivo en esta 25/26, el '7' se reestrenó contra el Nottingham Forest, en la primera jornada de la Europa League. Olympique Lyon, Dinamo de Zagreb y Feyenoord de Rotterdam fueron sus siguientes víctimas antes de cerrar la goleada en la remontada al Panathinaikos. Nueve tantos y seis asistencias en sólo 15 partidos europeos -un total de 21+14 en sus 61 citas oficiales-. Asombroso.

La lista con los máximos goleadores de la historia del Real Betis en Europa

El Real Betis ha participado 12 veces en la Copa de la UEFA - Europa League (82/83, 84/85, 95/96, 98/99, 02/03, 05/06, 13/14, 18/19, 21/22, 22/23, 23/24 y 25/26), una temporada en la Champions League (2005/2006), dos aventuras en la UEFA Conference League (23/24 y 24/25), otras dos en la extinta Recopa de Europa (77/78 y 97/98) y una en la antigua Copa de Ferias (64/65).

En este último torneo, José López Hidalgo se convirtió en el primer goleador en inscribir su nombre en la historia verdiblanca después de ver portería en un 1-1 ante el Stade François el 9 de septiembre de 1964. Así, inauguró la siguiente lista con los futbolistas que más dianas han aportado al EuroBetis: