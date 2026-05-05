Calleja: "Para mí Roig es un ejemplo y cuando me llama no lo dudo un instante"

El extécnico del Villarreal recuerda varios capítulos como futbolista y entrenador y desvela cómo fue su regreso al banquillo tan sólo 50 días después de su destitución

Javi Calleja ha mantenido una distendida charla de más de dos horas en el podcast Offsiders en la que ha repasado su trayectoria deportiva, tanto de jugador como de entrenador, deteniéndose en varios capítulos muy interesantes que tienen al Villarreal como nexo de unión.

Como futbolista, desterrado por Pellegrini

De su etapa como jugador, el técnico ha recordado el que fue su séptimo año año en el club, el último, en el que tuvo la ocasión de alcanzar unas semifinales de la Champions de amarillo. Aquel equipo histórico, el primero que se presentó en Europa bajo las órdenes de Pellegrini, tenía en sus filas y como capitán a Javi Calleja. Sin embargo, el madrileño ha querido compartir con todos que aquel verano antes de la temporada histórica en Champions estuvo a punto de salir del club porque Pellegrini le dijo que sería un jugador residual.

"Hubo un momento que Pellegrini me dijo que había cinco jugadores por delante mía en mi puesto. Estaba Santi Cazorla, me dijo que Riquelme, Roger, Sorín... ¡cualquiera valía antes que yo!", declara en buena sintonía. "Me está diciendo que salga. Entonces hablo con el Villareal y le digo que vamos a intentar buscar una salida. Me ha dicho mi representante que está la posibilidad de ir al Standard de Lieja. Cuando ya está todo arreglado, hablo con José Manuel Llaneza y le digo que quiero dar una rueda de prensa para despedirme de todos", comenta.

Fichaje frustrado por el Standard de Lieja

Contra todo pronóstico, su salida se fue al traste cuando ya parecía todo listo. "Yo estaba esperando unos papeles para tener constancia de que no era solo de palabra lo que habíamos hablado con el Standard, que había un contrato firmado y arreglado, mis representantes estaban allí pero no me enviaban nada. Entonces hablo con el Villarreal y le digo que me quedo de sexto hombre, no pasa nada. No me envían nada al final así que me quedo en el Villarreal".

Gracias a esta decisión, tuvo la ocasión de ser un jugador importante en su último curso en el equipo amarillo. "Es el año de la Champions y tengo el recuerdo de haber jugado en San Siro de capitán, de disfrutar de la Champions", valora con cariño, poniendo en alza su capacidad de resiliencia.

El Villarreal le formó como entrenador

Tras terminar su carrera como futbolista, Javi Calleja desarrolló los inicios de su carrera como entrenador en el 'Submarino', completando un total de siete temporadas en los escalafones inferiores antes de dar el salto al primer equipo. Empezó en el equipo cadete, después fue al Juvenil B, después al Juvenil A de División de Honor durante tres años, unos cuantos partidos al primer filial y al primer equipo.

Después de ganar tres ligas consecutivas y una Copa de Campeones con el Juvenil A en División de Honor, Calleja pasó brevemente por el Villarreal B hasta dar el salto al primer equipo en 2017, donde dirijo un total 65 partidos oficiales. "Me dijeron: 'Confiamos en ti como entrenador para acabar la temporada, eres nuestra apuesta y ahí tienes la oportunidad'"

"Fue todo muy rápido. Recuerdo que en la época de formación, los entrenadores teníamos muchas reuniones y nos preguntaban por nuestras aspiraciones. Yo siempre decía que mi meta era llegar a ser entrenador del primer equipo. El primer equipo no estaba teniendo los resultados que pensaban que debía tener, cesaron a Escribá y me dieron la oportunidad a mí de subir".

Con cuatro victorias y un empate en sus cinco primeros partidos de Liga al mando del Villarreal, protagonizó el mejor inicio de un entrenador del conjunto amarillo en Primera División. "Tuve poco tiempo para pensar, solo pensaba en trabajar", comenta con respecto a la responsabilidad que le cayó sobre los hombros.

Sus lágrimas en Tel Aviv

"Recuerdo que fuimos a Israel a jugar el primer partido. Llegué al hotel después del viaje, había entrenado pero teníamos el partido enseguida. Y en el hotel me puse a llorar como un niño pequeño. Exploté en ese momento yo solo en la habitación, de emoción y de las ganas y de sacar todo lo que llevaba dentro, me salió así".

El equipo concluyó en quinto puesto la primera vuelta de la Liga y fue eliminado en octavos de final de la Copa del Rey ante el Leganés por la regla del gol de visitante. Finalmente, logró dejar al Villarreal en la quinta posición al término de la Liga, clasificándose para la siguiente edición de la Europa League, por lo que renovó su contrato.

Su destitución y recontratación 50 días después

Estos buenos resultados no se repitieron en la temporada siguiente. El 10 de diciembre de 2018, Calleja fue cesado de su puesto, dejando al equipo en 17º lugar de la clasificación, con 14 puntos en 15 jornadas de Liga. Sin embargo, el 29 de enero de 2019, tan sólo 50 días después de su marcha, se confirmó su vuelta al Villarreal.

Este capítulo, inédito en la historia del fútbol, también ha sido recordado por Calleja. "Teníamos mucha conexión después de tantos años en el club, pero me destituyeron. Lo hicieron con todo su dolor, vi que había sentimiento, emociones, y a nivel personal fue difícil para ellos, pero es el fútbol profesional y tienen que tomar una decisión. Entonces entró Luis García pero el equipo no consiguió arrancar. Llega un momento en el que se veían en dificultades y toman una decisión que es la primera vez que se hace en España, fue una decisión muy valiente de Fernando Roig, me quito el sombrero con él. Hay personas a las que no se puede decir que no y hay que morir con ellas. Para mí siempre ha sido un ejemplo y en el momento que me llama no lo dudo ni un instante".

"Lo que más me preocupó era cómo respiraba el vestuario, pero desde dentro me transmiten que el apoyo es total. Si tenía la confianza de presidente, de Roig Negueroles y del vestuario, solo dije hacia delante y a sacar esto". Calleja logró finalmente la permanencia aquel curso.

El 20 de julio de 2020, tras terminar la Liga quinto, fue reemplazado por Unai Emery.