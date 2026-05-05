Enrique Cerezo confirma a Julián Álvarez: "Por supuesto que va a estar"

El presidente del Atlético de Madrid asegura la presencia del argentino para el duelo de esta noche y confía plenamente en la victoria de su equipo

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, desvela que Julián Álvarez estará sí o sí esta noche sobre el césped del Emirates Stadium. El conjunto rojiblanco se medirá al Arsenal en la vuelta de la semifinal de la Champions League y lo hará con su mejor jugador sobre el terreno de juego. El argentino llega renqueante a la cita, según se pudo observar en el último entrenamiento, aunque Cerezo confirma que le ve "bien".

"Ayer en el viaje le vi bien, le vi bien. Por supuesto que va a estar", declaraba el presidente del Atlético de Madrid que confía plenamente en la victoria colchonera. "Presión siempre hay, pero hay que tener calma y tranquilidad. Es un partido difícil. En noventa minutos uno de los dos pasa a la final y va a ser complicado, pero estamos acostumbrados a este tipo de partidos y seguro que nos va a salir bien. En estos partidos siempre se sufre, pero tenemos confianza rotal en el equipo que estoy convencido de que hoy ganamos. En Londres ya se hizo y ahora hay que repetir historia con equipos diferentes y el próximo es el Bayern y así repetimos otras épocas", indicó. subrayó Enrique Cerezo. "Es una oportunidad histórica porque llegar a la final es hace historia. Venimos con mucha ilusión. Están muy ilusionados los jugadores y todos quieren estar en la final", declaró. ´

Cerezo bromea antes de la semifinal entre el Arsenal y el Atlético de Madrid

En otro orden de cosas, Cerezo, como es habitual con la prensa, bromeó acerca de los inconvenientes que han surgido durante la estancia en Londres. Sobre el cambio de hotel, el presidente apeló a la economía del club. "Si te cuento todas las supersticiones que yo tengo... No comes hoy. La economía es la economía, amigo, hay que ahorrar. También hay que guardar para el futuro, para el verano, además de verdad", subraya.

Sobre los fuegos artificiales que unos aficionados 'gunners' lanzaron de madrugada al lado del hotel, Cerezo destacó que es es "buena señal" que los reciban así. "La noche bien, pero parece ser que a los jugadores les han recibido con fuegos artificiales, cosa que me parece buena señal", bromeó al igual que con la comida. "No tengo hambre todavía, pero aquí a las 12 hay que comer, si no hay que esperar al día siguiente. Tengo hambre de triunfo. Aquí deben comer siempre a esta hora, en Madrid no. El próximo día que vengan a Madrid les voy a poner a comer a las 15 de la tarde", sentenció.