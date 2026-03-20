Villarreal - Real Sociedad: horario, canal y dónde ver hoy en TV el partido de la jornada 29 de LaLiga

Se vuelve a disputar una nueva jornada de LaLiga EA Sports. El Estadio de la Cerámica disfrutará de un Villarreal - Real Sociedad con tres puntos muy importantes en juego para ambos equipos. Los de Matarazzo buscarán la victoria que les acerque a la quinta plaza que podría devolverlos a una nueva edición de la Champions

Villarreal y Real Sociedad se medirán de nuevo esta temporada, esta vez en el duelo correspondiente a la jornada 29 de LaLiga que se disputará en el Estadio de la Cerámica, y que tiene la oportunidad de seguir en el directo que ofrecerá ESTADIO Deportivo. Este segundo cara a cara de la temporada entre los dos equipos se disputará en la noche de hoy, viernes 20 de marzo.

Una cita que es muy importante para los dos conjuntos debido a la situación en la que se encuentran. Los de Marcelino García Toral se encuentran asentados en los cuatro primeros puestos de la tabla que dan acceso a la Champions League. Tras una buena primera vuelta en liga, siendo de los equipos más destacados, los Grougets quieren asegurar cuanto antes ese billete vía competición doméstica a la próxima edición de la Copa de Europa.

Las sensaciones no han sido tan solo positivas durante toda la temporada. El papel del equipo amarillo en la Champions League ha sido muy decepcionante, siendo el peor segundo equipo de la competición. Ahora, centrados tan solo en LaLiga, reciben a un hueso duro de roer que ha resucitado con la llegada de Matarazzo.

El efecto Matarazzo apunta a Europa

La Real Sociedad tiene un objetivo entre ceja y ceja: la quinta plaza que ocupa el Real Betis Balompié. A tan solo seis puntos del equipo verdiblanco, la opción de volver a disputar la Liga de Campeones es una opción real en Anoeta. Tras una primera vuelta horrorosa, la llegada de Matarazzo ha surtido mucho efecto en las filas txuriurdines. Desde su llegada, la Real Sociedad tan solo ha perdido dos encuentros y se ha colado en la final de la Copa del Rey de Sevilla.

Los del País Vasco llegan tras vencer a Osasuna en la pasada jornada de forma contundente. Si es cierto que el desempeño de la Real Sociedad lejos de Anoeta no es el mejor de todos, tan solo 3 partidos ganados en liga. El Villarreal, por su parte, tan solo se ha dejado puntos en casa en tres ocasiones.

Villarreal - Real Sociedad: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta al Villarreal ante la Real Sociedad, correspondiente al partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports, se disputará en el Estadio de la Cerámica hoy viernes 20 de marzo de 2026, a partir de las 21:00 horas. Se espera una noche nublada y una temperatura de 11º durante la hora del partido.

Villarreal - Real Sociedad: ¿Dónde verlo por televisión?

Este encuentro liguero que mide a ambos conjuntos se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en Movistar+ LaLiga (dial 54 en Movistar+ y dial 110 en Orange). Como es habitual, existe la opción de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones. También se podrá seguir a través de LaLiga TV Bar. Además se podrá seguir en abierto a través de Teledeporte por la TV y online en RTVE Play.

Villarreal - Real Sociedad: ¿Cómo seguir online este duelo?

Más allá de seguirlo por televisión, existe la alternativa de no perderse nada de este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un detallado minuto a minuto con todos los pormenores de lo que acontezca sobre el verde del Estadio de la Cerámica. La cobertura de ESTADIO proseguirá tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas.