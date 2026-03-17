Oyarzabal opta a la corona de la Real Sociedad

El delantero vasco se coloca segundo en la tabla de máximos goleadores de la Real Sociedad y amenaza el trono de Satrústegui al que oposita para convertirse en la mayor leyenda del ataque donostiarra

La Real Sociedad sigue escalando posiciones en la tabla clasificatoria y opta a Europa tras un primer tramo de temporada para olvidar. Sergio Francisco desentonaba en un equipo que ha resurgido con la llegada de Pellegrino Matarazzo, que ha su vez, ha resucitado a muchos jugadores de la plantilla que ni estaban ni se le esperaban. Todos se aferraban al talento y entrega de Oyarzabal, que también ha mejorado sus registros con la llegada del estadounidense. El capitán del conjunto donostiarra sigue siendo el espejo en el que se miran los futbolistas de la plantilla vasca y de Zubieta después de que Oyarzabal alcance el segundo puesto de máximo goleador de la historia de la Real Sociedad y opte a la corona que lo convertirían en leyenda absoluta del ataque 'txuri-urdin'.

Oyarzabal opta a la corona para ser el máximo goleador histórico de la Real Sociedad

El delantero de la Real Sociedad volvió a ver puerta ante Osasuna en la victoria de los vascos por 3-1 en Anoeta. Con su gol ante el combinado navarro, Oyarzabal alcanza los 14 goles esta campaña y con ellos se coloca el segundo en el ránking de máximo goleadores de la historia de la Real Sociedad. Con 129 goles en su casillero, Oyarzabal alcanza a una leyenda 'txuri-urdin' como López Ufarte y opta a ser el máximo anotador 'txuri-urdin'. Actualmente, este logro pertenece a Satrústegui que encabeza la lista con 162 goles. Para coronarse como máximo goleador de la historia de la Real Sociedad, a Oyarzabal le restan 33 goles con la casaca blanquiazul, una cifra que está al alcance del vasco que cumplirá, el próximo mes, 29 años.

Oyarzabal acapara los focos en la Real Sociedad

Además de colocarse en el segundo puesto de goleadores histórico de la Real Sociedad, Oyarzabal también se coló, tras el partido ante Osasuna, en el Top 10 jugadores con más partidos de la historia de la Real Sociedad, empatando con Aranburu con 427 partidos. Su momento de forma y su legado le han convertido en un referente para la plantilla y en el centro de todos los piropos del combinado de San Sebastián. "Es un jugador muy bueno, el capitán, toda la gente está muy a gusto con él y es muy buen jugador. Todo el mundo lo sabe. Hay que ayudarlo siempre y esperemos que siga a este nivel", destacaba el mejor Guedes hasta la fecha sobre el capitán vasco con el que pelea día a día por ser el máximo goleador de la temporada de la Real Sociedad. Oyarzabal, con sus 14 goles, encabeza la lista con el luso, que lleva 9 goles, pisándole los talones.