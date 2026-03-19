Matarazzo, sobre el estado de forma de la Real Sociedad en relación a la etapa de Sergio Francisco: "No sé si es el mejor momento, no quiero juzgar eso"

El entrenador de la Real Sociedad evita la polémica comparación con Sergio Francisco y centra su discurso en el partido de la jornada 29 de LaLiga ante el Villarreal

El estadounidense, Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, ha asegurado, antes de medirse mañana al Villarreal en el encuentro inaugural de la jornada 29 de LaLiga, que "cada partido es importante para crecer". El Villarreal será su rival en un partido de altura tras la resurrección del cuadro 'txuri-urdin' de la mano de Matarazzo, que evita entrar en comparaciones dañinas en relación al primer tramo de la temporada con el destituido Sergio Francisco.

Matarazzo sobre el actual estado de forma de la Real Sociedad en relación a la etapa de Sergio Francisco

"Estamos en buen momento, sin duda. No sé si es el mejor momento, no quiero juzgar eso, pero sí tengo claro que queremos continuar mejorando, lo vimos en el último partido, muchas cosas van bien para nosotros, pero continuamos trabajando para mejorar en algunas fases del juego, como en el bloque defensivo y el balón parado".

Descanso a jugadores importantes de la Real Sociedad

"Siempre intento mirar la imagen general del equipo y, al mismo tiempo, concentrarme en el siguiente partido. Si hay alguna razón para que alguno descanse, lo veremos, estoy en contacto con los jugadores, con como se sienten, también sabemos la probabilidad de los minutos que van a jugar con sus selecciones y, en función de todo eso, tomamos decisiones".

El Villarreal, rival de la Real Sociedad

"Es un equipo muy bueno, con una identidad muy clara, que sabe como jugar el fútbol en todas sus fases. Son muy peligrosos en la transición, tiene una creación de juego muy buena, con jugadores de calidad, vamos a tener que dar nosotros un muy, muy buen nivel mañana para poder ganar".

Objetivos de la Real Sociedad de aquí a final de temporada

"Estoy mirando a mañana y mañana jugamos contra un equipo que está en la cuarta posición. Si queremos continuar progresando en la clasificación, tenemos que ganar partidos y contra equipos de este nivel, así que es un test muy bueno para nosotros el partido de mañana, lo tendremos que afrontar con mucha energía e intensidad para poder ganar".

Importancia de sumar 3 puntos para meterse de lleno en la lucha por Europa

"Cada partido es importante para conseguir tres puntos, para crecer. Tenemos que rendir mañana, jugamos contra un equipo muy bueno, es un buen test para saber lo bien que estamos nosotros ahora mismo. ¿LaLiga importante con la final de Copa? Ya vimos contra Osasuna que los jugadores quieren hacerlo muy bien en LaLiga, estamos mejorando y queremos continuar haciéndolo".