La montaña rusa más inesperada para Beñat Turrientes

El centrocampista de la Real Sociedad ha vivido una temporada llena de contrastes ya que pasó de no contar para Sergio Francisco a ser titular indiscutible para Pellegrino Matarazzo. Una campaña que además ha cerrado con el premio de haber debutado con la Selección Española

Beñat Turrientes es uno de los nombres propios de la Real Sociedad en esta temporada que recién ha terminado. El centrocampista de Beasain ha vivido una campaña que ha sido una montaña rusa, pero que finalmente ha acabado con final feliz, ya que el canterano del equipo txuri urdin se lleva premios en lo personal y en lo colectivo que han terminado coronados con el debut con la Selección Española, tal y como hizo su compañero en la Real Sociedad Jon Martín.

Beñat Turrientes: de no jugar con Sergio Francisco a ser titular con Pellegrino Matarazzo

Beñat Turrientes puede ser un ejemplo de resistencia y resiliencia para muchos futbolistas. El centrocampista si por algo se ha caracterizado ha sido por no tirar la toalla cuando peor pintaba su situación en la Real Sociedad.

Turrientes comenzó no jugando prácticamente nada en el comienzo de la temporada en donde Sergio Francisco, no tuvo mucha confianza en él. Eso le llevó a valorar salir en el mercado de fichajes de invierno, pero la salida del técnico le hizo reflexionar y apostar por su continuidad.

Fue la mejor decisión que pudo tomar ya que la situación de Beñat Turrientes cambió totalmente con la llegada de Pellegrino Matarazzo. El entrenador de Estados Unidos depositó su confianza en el centrocampista de 24 años al que le dio la camiseta de titular. El de Beasain respondió como mejor sabe, jugando bien al fútbol. Nunca más salió del once inicial y fue clave para ganar la Copa del Rey.

Su rendimiento en la Real Sociedad ha sido bien valorado por Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española, que lo incluyó en el grupo de apoyo que está ayudando a los 26 convocados para jugar el Mundial 2026. Una oportunidad que le ha servido para poder debutar con el combinado nacional, cumpliendo así el sueño que tiene toda futbolista profesional.

Beñat Turrientes ha sido un fijo en las categorías inferiores de la Selección Española, ha ganado una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, pero ha sido ahora cuando ha sido internacional absoluto. Turrientes tuvo la ocasión de jugar 30 minutos en el partido amistoso que la Selección Española jugó contra Irak y que finalizó con empate a uno.

Un premio más para un Beñat Turrientes que ha tenido una temporada que ha sido una auténtica montaña rusa ya que ha tenido momentos malos y otros muy buenos.

El futuro de Beñat Turrientes está muy claro

En la Real Sociedad están muy contentos con Beñat Turrientes y cualquier duda que había con el centrocampista se ha despejado en este final de temporada.

El centrocampista tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030 y en la Real Sociedad lo consideran un futbolista clave para disputar las cuatro competiciones oficiales que el equipo de Pellegrino Matarazzo tiene la temporada que viene.

El de Beasain no se va a marchar salvo que llegue una oferta fuera de mercado que, de momento, no tiene pinta que vaya a llegarle a la Real Sociedad.