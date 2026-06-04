Otro premio que aumenta el valor de Jon Martín

El central de la Real Sociedad es titular en el partido amistoso que la Selección Española ha jugado contra Irak y se confirma como uno de los mejores jugadores de su posición del mundo. El club vasco a pesar de que su canterano cuenta con muchos admiradores se mantiene firme sobre su futuro

Ha acabado la temporada, pero en la Real Sociedad no dejan de recibir buenas noticias por parte de Jon Martín. El central ha sido una de las novedades por las que ha apostado Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española, quien le ha dado la titularidad en el partido amistoso que España juega contra Irak. El central se consolida así como uno de los más prometedores y con mayor proyección del mundo en su posición y también se establece como una opción de futuro. La Real Sociedad sabe que tiene un diamante en bruto y, por ahora, se mantiene firme sobre el futuro de un Jon Martín que tiene muchos admiradores.

Jon Martín, titular con la Selección Española en el amistoso contra Irak

Jon Martín fue uno de los elegidos por Luis de la Fuente para formar parte del grupo de apoyo que están ayudando a los 26 futbolistas convocados por la Selección Española para disputar el Mundial 2026. El central no pudo entrar en la lista final, pero sí está adaptándose y tomando los hábitos de un grupo en el que va a estar en el futuro.

Debido a que algunos de los 26 elegidos por Luis de la Fuente tienen molestias físicas o están cargados de trabajo, Jon Martín ha tenido la oportunidad de jugar como titular el amistoso de la Selección Española contra Irak. Una decisión del entrenador de la Selección Española que es beneficiosa para la Real Sociedad.

Básicamente porque el valor, el caché y la consideración en el mundo del fútbol de Jon Martín se eleva aún más ya que ahora cuenta con una internacionalidad absoluta. No es el único reconocimiento que ha tenido en las últimas semanas el central de la Real Sociedad quien también fue seleccionado como un candidato a ganar el prestigioso Golden Boy, que premia al mejor futbolista sub 21 de la temporada.

La Real Sociedad no tiene intención de dejar salir a Jon Martín en este mercado de fichajes de verano

Jon Martín es uno de los pilares de presente y de futuro de la Real Sociedad, siendo por eso por lo que el club vasco no tiene intención de traspasarlo a pesar de que el canterano ya ha sido relacionado con algunos de los mejores equipos de Europa como pueden ser el Real Madrid y el FC Barcelona.

La Real Sociedad tiene atado a Jon Martín hasta el 30 de junio de 2031 y lo tiene blindado con una cláusula de rescisión de 60 millones de euros a la cual se remite. El club vasco no tiene necesidad de vender y confía en que su canterano sigue evolucionando y ayudando a conseguir mucho éxitos.

Jon Martín se ha consolidado en esta temporada como uno de los mejores futbolistas de la Real Sociedad, siendo clave para ganar la Copa del Rey. El central ha disputado 32 partidos oficiales y 2.850 minutos, marcando dos goles incluso. A sus 20 años, Jon Martín está en plena fase de crecimiento y tiene un techo muy alto.