El plan de pretemporada de la Real Sociedad y las primeras decisiones de Matarazzo

El equipo vasco volverá al trabajo el próximo 4 de julio, día en el que iniciará la preparación de cara a la próxima campaña. El entrenador de Estados Unidos comenzará esa etapa, a priori, con overbooking lo que le obligará a hacer varios descartes los cuales están más o menos claros

La Real Sociedad comienza a darle forma a su pretemporada la cual se iniciará el próximo 4 de julio con los preceptivos reconocimientos médicos en Zubieta. El equipo vasco combinará entrenamientos con amistosos para llegar lo mejor preparado posible a una siguiente campaña exigente en la que tendrá que disputar cuatro competiciones oficiales. Una primera etapa de la temporada en la que no estarán los internacionales que jueguen el Mundial 2026 ni el lesionado Odriozola. Unas ausencias que no evitarán que Pellegrino Matarazzo cuente con 27 futbolistas de la primera plantilla a su servicio. Es por ello que la primera decisión del entrenador estadounidense será dar descartes.

La Real Sociedad comienza la pretemporada el día 4 de julio

La Real Sociedad ha fijado el inicio de la pretemporada el próximo 4 de julio. Fecha en la que no se incorporarán ninguno de los internacionales que juegan el Mundial 2026 (Oyarzabal, Sucic, Guedes y Kubo). Dependiendo de lo lejos que lleguen en la Copa del Mundo estos futbolistas volverá a los entrenamientos de la Real Sociedad más temprano o más tarde. Por el momento, sólo se sabe que la Real Sociedad jugará un amistoso el próximo 18 de julio contra el Racing de Santander.

El resto de futbolistas disfrutarán de su mes, o incluso más, de vacaciones y están citados para comenzar los entrenamientos de pretemporada. En dicha lista están los nombres de los cedidos Jon Pacheco, Javi López, Carlos Fernández y Mikel Goti que se sumarán como un miembro más de la plantilla.

El regreso de estos jugadores más lo que ya había en plantilla hace que Pellegrino Matarazzo vaya a contar con 27 jugadores a su disposición lo que provoca que una de las primeras decisiones del entrenador de Estados Unidos sea la de descartar a los futbolistas con los que no cuenta.

La Real Sociedad tiene que dejar salir para poder hacer fichajes

Con esta situación, la Real Sociedad tiene que dar salida a varios jugadores si quiere fichar a futbolistas que eleven el nivel de la plantilla. Todas las fichas están ocupadas actualmente y, por tanto, hay que liberar algunas.

La responsabilidad de tomar la decisión de los descartes recae en Pellegrino Matarazzo, el entrenador, quien debe anunciar con qué jugadores cuenta o no de cara a la próxima temporada.

Los jugadores, salvo sorpresa, están más o menos definidos. En el lateral izquierdo sobra uno entre Aihen Muñoz y Javi López. Mikel Goti no tiene sitio, al igual que Carlos Fernández. Por otro lado, otro que no cuenta es Jon Karrikaburu al que se puede sumar Iñaki Rupérez. Debido a ello, la Real Sociedad, contando estos descartes, se quedaría con 22 fichas, estando a la espera de si se va algún jugador más que tiene mercado como Brais Méndez o Take Kubo.

Lo cierto es que una vez la Real Sociedad haga los descartes previstos, tendrá entre 3 o 4 fichas libres para poder incorporar a futbolistas que eleven el nivel de la plantilla de cara a la próxima temporada.