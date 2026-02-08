Alineaciones Alavés - Getafe: Alineación probable de Alavés y Getafe en la jornada 23 de LaLiga EA Sports

Los de Coudet reciben al equipo de Bordalás en Mendizorroza con posibles novedades en el once titular, sobre todo tras disputar el pasado miércoles el encuentro de Copa del Rey ante la Real Sociedad

Alavés y Getafe se citan hoy en Mendizorroza, en el encuentro correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports. Los de Coudet llegan tras caer eliminados el pasado miércoles del choque de cuartos de final de Copa del Rey ante la Real Sociedad, por lo que el equipo babazorro podría comenzar con novedades significantes en el once inicial. Por su parte, Bordalás podría hacer debutar a Veljko Birmancevic, último fichaje del conjunto azulón tras Luis Vázquez, Martín Satriano, Zaid Romero y Sebastián Boselli.

Coudet, de vuelta en Mendizorroza tras la eliminación en Copa del Rey

El Alavés vuelve a Mendizorroza tras el mazazo que supuso la eliminación en Copa del Rey a la Real Sociedad. Sin embargo, los de Coudet intentarán mantener la senda de la victoria que han cosechado en LaLiga EA Sports, con los dos últimos triunfos ante el Real Betis y Espanyol. Por otro lado, tras el duelo contra los de Pellegrino Matarazzo, el técnico argentino podría introducir diferentes novedades para recibir al Getafe. Por ello, Sivera podría comenzar bajo palos. Por delante, podrían formar una línea de Jonny Otto, Tenaglia, Pacheco, Víctor Parada. Por otro lado, Coudet podría situar un centro del campo frente a los de Bordalás con Calebe, Antonio Blanco, Pablo Ibáñez y Carles Aleñá. Por último, Toni Martínez y Aitor Mañas apuntan a ser la dupla en ataque del equipo babazorro.

Bordalás, ante su primer partido con todos sus fichajes

Por su parte, Bordalás, que afronta el primer partido ya con todos los fichajes, puntó las claves del partido ante el Alavés: "El Deportivo Alavés es un rival siempre difícil, especialmente en un escenario que conozco bien y que cuenta con una magnífica afición. Va a ser un partido dificilísimo. Nos enfrentamos a un equipo con un gran plantel que viene de conseguir dos victorias consecutivas en liga y atraviesa una buena dinámica. Sabemos que tenemos que dar un nivel muy alto si queremos conseguir un buen resultado. El equipo ha trabajado bien durante la semana, está con confianza y unido".

De esta manera, David Soria apunta a estar en la portería del Getafe en Mendizorroza. Tras ello, Bordalás podría situar a Kiko Femenía, Domingos Duarte, Djené, Zaid Romero y Juan Iglesias. Por otro lado, como viene siendo habitual, Mario Martín, Luis Milla y Arambarri podrían situarse en la sala de máquinas ante el Alavés. Luis Vázquez y Martín Satriano se quedarían como jugadores más adelantados. Todo ello, a la espera del posible debut de Veljko Birmancevic.

Posibles onces de Alavés y Getafe

Alavés: Sivera, Jonny Otto, Tenaglia, Pacheco, Víctor Parada, Calebe, Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Carles Aleña, Toni Martínez, Aitor Mañas.

Getafe: David Soria, Kiko Femenía, Domingos Duarte, Djené, Zaid Romero, Juan Iglesias, Mario Martín, Luis Milla, Mauro Arambarri, Luis Vázquez, Martín Satriano