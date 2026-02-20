Kevin Punter, del hospital a semifinales

El Barça recuperó in extremis a su mejor jugador para que apareciera en los momentos clave y salvara a su equipo de un descalabro ante el UCAM Murcia (91-85)

El Barça anunció a bombo y platillo la recuperación de Kevin Punter pocos minutos antes de debutar en la Copa del Rey. Tanto él como Satoransky o como Vesely habían sido duda hasta última hora y el club había hecho todo lo posible para recuperarlos. El esfuerzo estaba justificado, especialmente con un Punter que resultó clave para que su equipo esté en semifinales.

El norteamericano apareció con siete puntos consecutivos para darle la vuelta al primer cuarto y, en el último, cuando peor lo tenía su equipo, entró en ebullición y encarriló la ventaja definitiva que le permitirá al conjunto de Xavi Pascual enfrentarse al Baskonia este sábado a las 21:00.

Punter acabó con 20 puntos, fue el mejor del Barça con diferencia y no fue el mejor del partido por el gran encuentro que realizó un Ennis que se fue hasta los 25 y que junto a Cakoc (17) sostuvieron al UCAM hasta el final.

El choque tuvo poca historia. 34 minutos de igualdad y seis en los que el Barça pasó por encima de los murcianos.

En esos primeros 35 hubo alternativas de todo tipo. Momentos en los que mandó el Barcelona y otros en los que lo hizo el UCAM Murcia. Fases en las que Cacok estuvo imparable o Ennis infalible, con la aparición de Punter o los buenos momentos de Shengelia, en el arranque del tercer cuarto.

Pese a ello, se llegó a ese desenlace con el UCAM Murcia mandando de dos (60-62), aunque con la sensación de los murcianos de haber llegado mejor a esa fase del partido.

Willy y Punter lideran la remontada del Barça

Eso se confirmó en el arranque del último cuarto, cuando el UCAM se escapó de seis (60-66). El Barça estaba romo, pero tenía a un guerrero como Willy Hernangómez, que apenas había jugado hasta ese momento, en pista.

El madrileño sostuvo al equipo cuando parecía perdido. Logró equilibrar la balanza y entonces apareció Punter para concluir la aventura murciana. Del 60-66 se pasó al 70-66. Y aunque Ennis se empeñó en no dejar que el Barcelona se escapara, Punter estaba en racha y cuando está así es imposible pararlo.

Los barcelonistas se fueron por primera vez en todo el partido y ya no miraron atrás. El UCAM se puede ir con la cabeza alta, pero es el Barça el que, por los minutos finales, merecía el pase a semifinales.

Ficha técnicaa del Barça 91-85 UCAM Murcia

Barcelona (20+22+18+31): Laprovittola (14), Brizuela (2), Clyburn (14), Shengelia (13), Fall (2) -cinco titular-, Punter (20), Cale (3), Vesely (4), Satoransky (1), Hernangómez (8) y Parra (10).

UCAM Murcia (19+25+18+23): Ennis (25), DeJulius (13), Raieste (-), Nakic (3), Cakoc (17) -cinco titular-, Forrest (10), Sant-Ross (2), Radebaugh (-), Falk (-), Cate (6) y Martin (9).

Árbitros: Conde, Calatrava y Sánchez Sixto. Eliminaron por cinco faltas a Cakoc (m.40) del UCAM.