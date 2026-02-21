El milagro del Real Madrid tiene nombre propio: Hezonja

El croata anota dos triples en los 20 últimos segundos para darle la vuelta a un partido que los suyos perdían por 106-101 y que acabaron ganando de dos

Se hablaba de que el Real Madrid-Valencia Basket era la final anticipada de esta edición de la Copa del Rey y si es por emoción y juego, acertaron de pleno. El 108-106 final y la remontada blanca de los veinte últimos segundos valen para pagar una entrada.

A 20 segundos del final, tras un triple de Jean Montero que parecía sentenciar el partido, el Valencia Basket ganaba por 106-101. El madrid se la jugó con Hezonja y el croata no falló, anotó un triple con 16 segundos por jugarse que daba vida a los suyos.

Sin embargo, seguían dependiendo de lo que hiciera el rival, porque perdían de dos y salvo error taronja, se verían obligados a hacer falta. El error llegó porque ante la presión sacaron en largo y el Madrid recuperó el balón, Campazzo pasó a Hezonja y, desde la esquina, clavó otro triple (107-106).

La locura se desató en el banquillo madridista, pero aún quedaban 8 segundos y al Valencia Basket le valía con anotar de dos. Todos sabían que se la jugaría Montero y el balón fue para el dominicano, que se fue contra Deck, éste aguantó y Montero no metió la canasta, el balón llegó a Campazzo y recibió una falta con menos de un segundo por jugarse. El argentino metió el primer tiro y lanzó a fallar el segundo. No había tiempo para más, el partido había acabado y el Madrid era el primer finalista de esta Copa del Rey.

Todo lo que he contado aquí pasó en los veinte últimos segundos, pero antes de eso se vivieron muchas historias en el Roig Arena. La primera es que el Valencia Basket barrió al Madrid en el primer cuarto y consiguió un récord de anotación histórico.

El Madrid reacciona a un mal primer cuarto

La reacción del Madrid, liderada por Campazzo, no se hizo esperar y la igualdad se mantuvo a partir de final del segundo cuarto, con alternativas en el marcador para cada uno y diferencia mínima (79-77) para el conjunto taronja a falta de los diez últimos minutos.

En estos el Madrid entró mal. Y Montero lo aprovechó para lanzar a su equipo hacia la victoria. El Valencia Basket se instaló otra vez con ventajas que rondaban los diez puntos y, aunque se había cargado muy pronto de personales, como sus rivales fallaban los tiros libres... Pues no había duda en seguir haciéndolas.

El Madrid, con trabajo, logró acortar diferencias hasta entrar en ese último minuto dos abajo (101-99). Ahí hubo intercambio y un triple de Montero que parecía sentenciarlo todo. No fue así.

Ficha técnica del Real Madrid 108-106 Valencia Basket

Real Madrid (16+34+27+31): Campazzo (17), Llull (5), Deck (13), Hezonja (25), Tavares (13) -cinco titular- Lyles (4), Abalde (-), Maledon (12), Garuba (8) y Feliz (11).

Valencia Basket (34+20+25+27): Badio (10), Thompson (2), Taylor (20), Pradilla (3), Reuvers (13) -cinco titular- Montero (26), De Larrea (10), Puerto (7), Key (8), Costello (5) y Sako (2) .

Árbitros: Conde, Aliaga y Manuel. Sin eliminados.