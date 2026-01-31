30 aniversario

La vidente Rocío Rosado vaticina un triste final para el Sevilla: "Lo veo en Segunda"

La videncia y la futurología está muy presente en el mundo del fútbol de élite. La experta Rocío Rosado charla con ESTADIO Deportivo y da pistas sobre el devenir que le espera al Sevilla. Cree que bajará a Segunda aunque tendrá un cambio importante que puede evitar ese desenlace

Manuel PedreroManuel Pedrero 2 min lecturaSin comentarios

La pasada Copa África ha dejado momentos impactantes relacionados con la brujería y la magia negra. Acusaciones hasta en parlamentos oficiales de hacer rituales para interferir en el desarrollo del torneo. Uno de esos ejemplos se vivió en la final que disputaron Marruecos y Senegal. ¿Qué hay de verdad en todo esto? La experta vidente Rocío Rosado pasó por el plató de ESTADIO Deportivo y entre los muchos temas que trató se refirió a la compleja situación que vive el Sevilla FC.

¿Bajará el Sevilla a Segunda división?

Con 24 puntos en la posición 13º, el Sevilla suma otra temporada de incertidumbre e irregularidad. El último triunfo ante el Athletic Club dio aire a un equipo que peleará hasta el final por mantener la categoría. Preguntada directamente acerca de si la entidad descenderá, la protagonista así lo afirma: "Yo soy bética, pero el Sevilla lo estoy viendo que está dando un bajón y si te digo la verdad y soy sincera lo veo en Segunda", deja claro.

Aunque da algo de optimismo al tema: "Se puede remediar poniéndole unas velitas, pero yo no se las voy a poner. Pero bueno, si viene alguien del Sevilla...", y continúa en su exposición: "Estoy viendo que va a pegar un bajón como no se espabile". Y sostiene: "Ya hay preocupaciones por eso, porque conozco a futbolistas, no porque vea fútbol, sino porque los atiendo".

¿Un gran cambio en forma de venta?

Dio más detalles de su futuro entre los rumores continuos de la venta de la entidad y la posible entrada de Sergio Ramos en la dirección: "Sí que te digo que va a tener un cambio importante y cuando se produzca ese cambio que veo que van a dar, va a estar mejor la cosa. Ahora veo al equipo con mucho movimiento. A ver si se puede salvar, pero cuando llegue ese gran cambio estará mejor".

La entrevista completa, en vídeo:

