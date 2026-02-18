La reacción del vestuario del Sevilla a la sanción de Almeyda: "Será complicado"
Kike Salas expresó el sentir del equipo tras conocerse el castigo a Almeyda, asegurando que no será sencillo estar sin el argentino, pero que están a muerte con él, a la par que pide respeto al estamento arbitral
Kike Salas atendió a los medios de comunicación poco después de que se conociera oficialmente la dura sanción a Almeyda de siete encuentros por la expulsión ante el Alavés y expresó el sentir del vestuario y cómo afecta equipo en una situación tan delicada.
En este sentido, el central señaló que apoyan completamente al míster después del varapalo sufrido. "Yo no soy quien para decir si es justo o no justo, pero creo que el club se va a pronunciar sobre esto. Nosotros estamos totalmente a muerte con nuestro entrenador, vamos a ir siempre de su mano, estamos agradecidos porque nos haya defendido en cada momento y, como te digo, estamos con él", apuntó Salas, que anunció un comunicado del club al respecto y que señaló que todavía no había tenido la oportunidad de hablar con el entrenador.
"Me acabo de enterar ahora mismo, que me la ha comunicado la sanción, no me he cruzado con el entrenador. Nosotros estamos enfocados en el partido del domingo", indicó el aruncitano, al que se le cuestionó a repercusión que puede tener la ausencia del míster en el banquillo durante tantos partidos.
Kike Salas reconoce que será complicado salir adelante sin Almeyda
"No sé si nos va a perjudicar, pero obviamente será complicado, porque estamos acostumbrados a que él esté ahí para aconsejarnos y apoyarnos, pero bueno, creo que el equipo lo tendrá que sacar adelante. Estamos todos unidos, también tiene un gran cuerpo técnico que seguramente nos va a ayudar también en todo y él apoyará desde donde pueda. Vamos todos unidos a muerte", apuntó Salas, que, preguntado por su conclusión sobre la sanción tras ver las imágenes, volvió a mostrarse prudente.
"Es una cosa que no depende de mí, yo estoy totalmente con mi entrenador, igual que todo el grupo, vamos a muerte con él y nada, como te digo, es una cosa que se va a posicionar el club. Lo que yo diga no depende de mí si la sanción es justa o no justa, porque al final va a repercutir lo mismo, pero bueno, nosotros como te digo estamos con el míster a muerte y vamos a apoyarlo en todo", indicó.
Crítico con el trato recibido por los árbitros
El central sí se mojó al referirse al trato recibido por parte de los árbitros, de lo que recientemente habló con contundencia Gudelj, pidiendo respeto. "Es verdad que últimamente está cayendo todo del lado contrario, pero bueno, nosotros solo pedimos respeto y que no haya distintos criterios, porque a veces estás viendo un partido y pasa una cosa y después en el nuestro pasa otra y nada. Solo pedimos respeto porque al final nos estamos jugando mucho", señaló el moronense, que insistió en la importancia de estas decisiones.
"Queremos que se nos respete y no haya tantos distintos criterios. Intentarlo por lo menos para que todo sea más igual, porque nos estamos jugando mucho. Estamos en una situación complicada, que a nadie nos gusta estar ahí, pero bueno, tanto el cuerpo técnico como Matías nos pide tranquilidad, que estemos serenos en esos momentos, porque creo que hemos pecado en muchos partidos de no tener esa tranquilidad", apuntó.