Almeyda, sincero sobre el mercado de fichajes del Sevilla y rotundo con Sergio Ramos: "Ni debo, quiero hablar"

El técnico sevillista señaló que habría preferido reforzar todas las líneas, pero que había que elegir y sabía que era lo más necesario, a la par que se refirió a la posibilidad de haber fichado al camero

No cabía ninguna duda de que, como era lógico, a Almeyda se le pidiera en la rueda de prensa previa al choque de mañana una valoración sobre el mercado de fichajes, una vez que su entorno ya apuntó a ESTADIO que no esperaba más de lo que ha ocurrido.

Así, cuando se le cuestionó sobre el trabajo de Antonio Cordón y se le señaló que otros equipos de abajo sí se han reforzado, Almeyda no quiso entrar demasiado en materia, asegurando que ya ha respondido en otras ocasiones.

"¿Se acuerda de lo que le respondí entonces? Pues eso. No hay excusas. Quisiera hablar de un montón de cosas, pero hay cosas que están limitadas y están contestadas. No hay excusa”, señaló el míster, que indicó que lo ideal habrían sido más fichajes pero que la prioridad era el delantero.

La prioridad del delantero en enero: "Lo ideal era uno por línea, pero había que elegir"

“Lo ideal es reforzarse uno por línea, todos sabemos la parte económica del club. Había que elegir. El equipo actual, antes de que llegara Neal, tenia dos delanteros. No podemos reforzar atrás y descuidar la parte de delante. Cuando Akor se fue hicimos maravillas para que jugara un delantero. Tenemos que ser conscientes de la situación real del club y buscar lo mejor”, indicó Almeyda, que insistió en sus motivos.

“Consideramos que nos faltan goles. El equipo pasado tenía a Lukébakio, a muchos delanteros, se te fueron goles y se va a ganar haciendo goles. Hay que cuidar los 37 que tenemos, pero si no haces goles no ganas. Optamos por reforzar un lugar en el que tenemos muy poca gente. Cualquier equipo tiene cuatro o cinco delanteros y nosotros en enero tuvimos uno. Hay mucha entrega de los jugadores, en el cambio de sistema, porque lo hemos cambiado por 'X' motivos", explicó Almeyda, que insistió con sus argumentos.

" Era normal traer un delantero antes que las otras posiciones, hay que dar confianza a los que están. Somos los que estamos. Hay que sacar lo mejor a cada uno de ellos, tenemos que darles tranquilidad y confianza por el bien del futuro de esta institución”, apuntó el Pelado, que habló de Maupay: "Lo trajimos y llegó para hacer goles y ayudar desde otros lugares. En el corto tiempo que ha trabajado con nosotros, lo importante fue el golazo que hizo. No nos sirvió porque perdimos. Tuvo movimientos buenos y otros que tendrá que adaptarse”.

Comedido sobre Sergio Ramos: "No me metan una mochilita más"

También se le cuestionó por Sergio Ramos, ante las especulaciones que surgieron sobre la posibilidad de que firmara en enero para reforzar la zaga sevillista más allá de su intención de comprar el club. Su respuesta, de nuevo comedida, mordiéndose la lengua.

“Como técnico, exfutbolista y alguien que aprecia a una personalidad como la de Sergio, no puedo, no debo hablar ni quiero hablar, porque entreno un grupo. Me tengo que enfocar en el grupo que tengo, tiene que merecer todo el respeto y la confianza. No hablo nunca de nombres. Sergio ha sido un grande y es un grande del fútbol mundial, hay otros temas explicados y no quiero estar en el medio. No me metan una mochilita más, no sean malos”, apuntó