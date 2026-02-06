Azpilicueta continúa entrenando con normalidad en una sesión del Sevilla FC sin novedades

César Azpilicueta apunta a ser la principal novedad de la convocatoria frente al Girona CF, todo ello tras una sesión sin novedades antes de afrontar un partido clave en la lucha por la permanencia

El Sevilla FC ya cuenta las horas para una de las finales de la temporada. Es recurrente utilizar este sustantivo para referirse a los partidos de la entidad hispalense en estas últimas fechas, pero es que resulta así. El último recuerdo en casa fue la remontada frente al Athletic Club, que fue la primera lograda en toda la temporada. Una alegría pero que, el lunes pasado, volvió a convertirse en pesadilla. La goleada frente al RCD Mallorca acabó por sembrar las dudas en un equipo que tiene muchas carencias y que ha visto como, en el mercado de invierno, apenas ha podido contabilizar una llegada.

Empezaron a surgir dudas en una persona en la que parecían no existir, como es Matías Almeyda. Las críticas por no haber podido cambiar el rumbo del encuentro fueron notables y, sobre todo, con una alineación defensiva que no pareció ser la más acertada, con la aparición de Fabio Cardoso en el once titular. A pesar de todo, se ve a un equipo enchufado con el entrenador y de los pocos argumentos para poder creer en que un cambio es posible. Poco a poco, va recuperando a ciertos nombres, aparte de no haber perdido a la columna vertebral del equipo durante este periodo.

En la mañana de este viernes, soleada para sorpresa de muchos de los presentes en el entreno, no ha habido novedades en la sesión. Marcao, Vargas, Januzaj y Castrín son las bajas del equipo hispalense y que, con toda seguridad, serán bajas en el duelo del Ramón Sánchez-Pizjuán. Cabe recordar que el central gallego será una ausencia segura para el partido de mañana y también será duda frente al Deportivo Alavés, tal y como informaron desde el club a ESTADIO Deportivo. Un problema más para una defensa muy señalada en estos últimos partidos.

Uno de los que se espera que pueda volver es César Azpilicueta. Con el central navarro, se mantiene cierta cautela. No viajó a Mallorca, aunque sigue entrenando con total normalidad junto al grupo. Por lo que se espera que, al no existir ningún percance durante esta semana, pueda ser parte de la lista frente al Girona CF. Otro de los nombres que podría entrar es Tanguy Nianzou, un misterio que resolverá el técnico argentino en su comparecencia previa al encuentro. Este partido es crucial, únicamente hay que fijarse en la tabla clasificatoria. Por lo que, con la afición número doce, se busca dar esos pequeños pasos para evitar sustos mayores.