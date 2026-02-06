Decisión trascendente con Oso tras el frenazo inesperado en el Sevilla

Tras resolverse la duda contra el Mallorca, Oso se enfrenta a un punto de inflexión tras su poderosa irrupción después de que Almeyda resolviera el debate en su contra en Mallorca

No cabe duda que en una temporada con pocas alegrías en todos los sentidos, la irrupción de Oso ha resultado un soplo de aire fresco y un atisbo de esperanza por su magnífico rendimiento cuando Almeyda se decidió a apostar por las ausencias de Gabriel Suazo.

Las primeras veces que causó baja el chileno, el argentino prefirió otras opciones, como desplazar a la izquierda a Carmona, pero, tras haberse estrenado ante el Toledo en Copa, a principios de diciembre le ofreció la oportunidad en LaLiga con la titularidad ante el Valencia y la agarró con tal fuerza que permaneció en el once en las siguientes seis jornadas a excepción del partido contra el Real Madrid, con una asistencia en la goleada contra el Oviedo.

Un cambio de roles que no llegó a consumarse

De hecho, el de Torrevieja se mantuvo como titular en el regreso de Suazo, que no entró en el campo hasta la segunda parte contra el Elche, lo que hacía pensar que se había producido un cambio de estatus en el carril por el fantástico nivel exhibido por el canterano. Sin embargo, contra el Athletic, Almeyda devolvió a la alineación al fichaje del pasado verano, lo que luego justificó en rueda de prensa.

"Venía con cargas en los isquiotibiales y no estamos para regalar nada. Era uno de los motivos. El otro era que Suazo, cuando salió del equipo, estaba haciéndolo bien. A Oso lo mostramos, se vio y ahora sabe que tiene que competir con un jugador de selección. ��l sabía que iba a ingresar. Es de los mejores y tiene un gran futuro", explicó Almeyda.

Almeyda descartó la opción salomónica que le funcionó en Elche

Sin embargo, ya con Oso recuperado, en la derrota contra el Mallorca repitió con Suazo y el alicantino no disputó ni un solo minuto, lo que no entienden en el sevillismo a tenor del rendimiento ofrecido de Oso y el nivel de cada uno en este momento de la competición. Y es que ni siquiera recurrió a la solución salomónica que tan buen resultado le dio ante el Elche de situar a Oso por delante de su compañero en la izquierda.

Por ello, la cita contra el Girona de mañana conlleva una decisión de suma importancia por parte de Almeyda después del fenazo a la progresión de Oso, tanto en cuanto lo que se decida en dicha posición resultará muy trascendente.

Posible punto de inflexión con la decisión contra el Girona

No en vano, de repetir con Suazo confirmaría los roles y que el canterano vuelve a ocupar un segundo plano, mientras que si gira en favor de Oso dejará claro que ambos luchan con igualdad de oportunidades y establece rotaciones en el carril. Es un bendito dilema, sin duda, pero también una responsabilidad nada baladí para exprimir al máximo sus recursos independientemente de jerarquías.

A un día del choque, resulta complicado vaticinar quién jugará más allá de que Almeyda nunca ha escondido su predilección por Suazo por su peso en el equipo. Muchos focos están puestos en esta decisión.