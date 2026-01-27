Ziganda, técnico de la Cultural Leonesa, muy duro tras perder ante el Ceuta: "No soy ciego"

El técnico vasco no se mordió la lengua tras la derrota de los suyos ante el conjunto de José Juan Romero por 3-1 y que deja a los leoneses al filo del descenso a Primera RFEF

La Cultural Leonesa buscó este pasado lunes poner fin a una racha de cinco partidos sin conocer la victoria, concretamente desde el pasado 7 de diciembre ante el Huesca. La Cultural Leonesa, a pesar de que parecía que retomaba el vuelo al final del pasado 2025, ha vuelto a acercarse peligrosamente a los puestos de descenso a esa Primera RFEF de la que ascendió el pasado curso. Este pasado lunes el Ceuta le superó por 3-1 y tras el partido, Ziganda no escondió que el equipo aún necesita mejorar si quiere la permanencia en Segunda división.

Ziganda, tajante con la última derrota de la Cultural Leonesa

Ziganda, al ser cuestionado sobre si había visto mejora de la Cultural Leonesa a nivel defensivo, no se anduvo por las ramas y descartó ese avance: "No hay mejoría, no, Tenemos un déficit importante. No soy ciego y lo único que queda es no perder la esperanza, trabajar e incidir mucho. Son situaciones de duelo, de mano a mano con el par y hay que ser más rigurosos y fuertes. Está detectado y hay que poner remedio trabajando y no bajando los brazos".

En los últimos seis partidos en los que la Cultural Leonesa no ha conseguido ganar, los de Ziganda han encajado 15 goles que da una media de 2,5 goles por encuentro. Sobre esta sangría defensiva de la Cultural Leonesa también habló Ziganda para tratar de encontrar una explicación: "Es cierto que llevamos tres partidos así sin poder mantener la ventaja. Hasta ahora nos poníamos poco por delante, pero éramos capaces de mantenerlo. Estamos encajando demasiados goles. Queda trabajar muchísimo y lamentarse lo justo y no bajar el ánimo. Estamos tristes y tocados, pero es bueno que nos duela porque si no sería peligroso, Si le echamos la raza del final tendremos muchas más opciones de ganar el siguiente partido".

El momento de Ziganda en la Cultural Leonesa

Ziganda se mostró fuerte y comprometido en sacar adelante la situación de la Cultural Leonesa: "En cuanto a resultados es el peor momento, pero los jugadores y el club me gustan mucho, también la profesión y en ese sentido no soy dudoso. Me duele perder, pero creo en el equipo y esto no lo vamos a regalar. Si no sale no será porque el entrenador se ha dado. Tengo claro a qué he venido y cómo voy a estar el tiempo que me queda. Voy a empujar a estos jugadores porque lo merecen y porque no se van a rendir".

Por último, Ziganda se mojó sobre los fichajes que han llegado y los que están por llegar a la Cultural Leonesa: "Han venido dos y probablemente vendrá uno. No echo en falta nada. Si viene alguien vendrá para aportar como Víctor hoy. Entre todos queremos el bien del club. Estamos buscando gente que quiera venir y en cuanto los tengamos, vendrán".

El complicado calendario de la Cultural Leonesa

Tras la derrota ante el Ceuta, la Cultural Leonesa ahora tiene un complicado calendario en el mes de febrero. En primer lugar recibirán al Deportivo de La Coruña en la jornada 24, luego visitará a otro de los equipos de la zona alta como el Málaga. El duelo más directo para la Cultural Leonesa en el mes de febrero llegará en la 25 cuando reciba al Real Zaragoza en el Reino de León. Cerrarán el segundo mes del año los leones visitando al Leganés en Butarque.