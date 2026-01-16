La Cultural Leonesa se lleva un palo con el último movimiento del mercado de invierno

El cuadro del Reino de León ha informado este mismo viernes de la salida de Juan Larios para regresar a su club de origen en la Premier League, el Southampton

La Cultural Leonesa es uno de esos equipos que si nos atenemos a lo que suele ser la permanencia en LaLiga Hypermotion por lo general, es decir, los 50 puntos, tiene ya recorrido la mitad del camino justo cuando la competición llega a su ecuador (25 puntos en 21 jornadas).

La Cultural Leonesa regresó a LaLiga Hypermotion esta temporada y como es lógico el objetivo principal marcado en el Reino de León es el de la permanencia un año más en el fútbol de plata. Para llevar a buen puerto ese objetivo, la Cultural Leonesa hizo un importante esfuerzo en el mercado de fichajes con la llegada de hasta 18 jugadores entre agentes libres y cesiones desde diferentes equipos de Primera, Segunda e incluso a nivel internacional.

El fichaje de Juan Larios por la Cultural Leonesa

En ese último apartado entra Juan Larios, el futbolista que este viernes le ha dado una mala noticia a la Cultural Leonesa y es que su club de procedencia, el Southampton de la Premier League, ha decidido ejecutar la cláusula de rescisión que permitía a los ingleses sacar al sevillano de la disciplina del Reino de León a cambio de una cantidad de dinero que no ha trascendido. Según se informa desde medios ingleses, el Southampton, donde Juan Larios tiene contrato hasta junio de 2027, tendría un acuerdo cercano con otro equipo para darle salida al lateral izquierdo.

Los números de Juan Larios en el Reino de León

Juan Larios empezó teniendo minutos en la Cultural Leonesa de la mano de Raúl Llona pero la llegada de Ziganda no le vino nada bien al sevillano para tener más oportunidades en el Reino de León. A pesar de esto, Juan Larios estaba ganándose en las últimas jornadas la confianza de Ziganda y en los dos últimos partidos de LaLiga Hypermotion había sumado más de 70 minutos entre Andorra y Real Sociedad B.

Juan Larios, del Sevilla a Inglaterra pasando por el Barcelona

Juan Larios ha pasado por dos de las canteras más importantes de España como son las del Sevilla y la del Barcelona. En la Carretera de Utrera estuvo hasta el verano de 2016, cuando como agente libre puso rumbo a tierras catalanas. Tras cuatro años en el Barcelona, el Manchester City se lo llevó a Inglaterra para en el verano de 2022 traspasarlo al Southampton.

Fue precisamente con el Southampton cuando en la campaña 2022/23 debutó en la Premier League y acumuló cinco participaciones. También ha jugado Juan Larios con la sub 19 de la Selección española y era un jugador en el que la Cultural Leonesa tenía depositadas muchas esperanzas.

La Cultural Leonesa informa del adiós de Juan Larios

Ahora los caminos del sevillano y de la Cultural Leonesa se separan tras la decisión de repescarlo del Southampton. Así informaba la Cultural Leonesa de la salida de Juan Larios en su página oficial: "La Cultural y Deportiva Leonesa anuncia que el Southampton FC ha ejecutado la cláusula para poner fin a la cesión de Juan Larios. El club agradece al jugador su dedicación, profesionalidad y entrega durante su etapa en León y le desea los mayores éxitos personales y profesionales en el futuro. Asimismo, se agradece al Southampton FC la confianza en nuestro club".