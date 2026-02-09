Jesús Vallejo saca pecho para apoyar el contundente comunicado del Albacete

El central respondió a través de su perfil de X (antes Twitter) al comunicado de los manchegos en el que muestran su descontento con las últimas decisiones arbitrales

Jesús Vallejo es uno más en el Albacete y eso se demuestra en cada acción que lleva a cabo tanto dentro como fuera del terreno de juego. Una de sus últimas acciones fue en Copa del Rey cuando vestido de calle celebró con lágrimas en los ojos el pase de los suyos a cuartos de final de la competición tras eliminar a un Real Madrid en el que había militado varias campañas y donde nunca tuvo demasiadas oportunidades. Pero esta no es la última vez que Jesús Vallejo ha demostrado el sentimiento de pertenencia al Albacete y es que este mismo lunes no dudó en lanzar un mensaje en X (antes Twitter) para apoyar el comunicado de los manchegos.

Jesús Vallejo apoya el último comunicado del Albacete

Jesús Vallejo respondió al comunicado del Albacete con un contundente: "Mi equipo". El comunicado en cuestión del Albacete es un extenso escrito en el que los manchegos en primer lugar hablan de su relación fluida con el CTA: "Con el CTA mantenemos una relación fluida y de aprendizaje mutuo sobre las decisiones arbitrales adoptadas en la Liga Hypermotion y Liga EA Sports, tanto las que nos afectan directamente, como las que tienen lugar en otros partidos de la competición".

Los manchegos se quejan de las últimas decisiones que bajo su opinión han supuesto un perjuicio para los intereses del equipo de Alberto González. Entre estas decisiones están "el penalti cometido sobre Lazo en Zubieta, la mano que no se decretó en el Nuevo José Zorrilla y que hubiese supuesto penalti a nuestro favor. Y, obviamente, el gol anulado ayer en Riazor a Victor Valverde, decisión que nos resulta muy difícil de comprender" se puede leer en el comunicado.

El Albacete avanza una serie de medidas en un extenso comunicado.

El Albacete además informa en su comunicado que presentará alegaciones para dejar sin efecto la cartulina que vio Agus Medina ante el Deportivo de La Coruña. El Albacete también se ha quejado de las imágenes que se muestran en los video marcadores cuando hay una revisión de VAR y que a juicio de los manchegos se hace con la "clara intención de aumentar la presión ambiental sobre los equipos arbitrales que deben analizar esas jugadas".

Por último, el Albacete también habla del perjuicio que han sufrido sus aficionados por los partidos que tienen lunes o viernes, los manchegos informan de la preocupación que le han mostrado en varias ocasiones al Departamento de Competiciones de LaLiga.

Comunicado íntegro de protesta del Albacete

Por lealtad institucional a organismos como la Real Federación Española de Fútbol, LaLiga o el Comité Técnico de Árbitros, el Albacete Balompié siempre ha optado por tratar en privado y no hacer públicas, por tanto, las conversaciones o trámites que mantenemos abiertos para defender legítimamente nuestros derechos.

Sin embargo, a la vista de los últimos acontecimientos, y tras un profundo debate interno, hemos decidido que, por lealtad hacia nuestros aficionados, que es a quien realmente nos debemos, ellos también merecen saber en qué procesos se encuentra inmerso el Club.

Con el CTA mantenemos una relación fluida y de aprendizaje mutuo sobre las decisiones arbitrales adoptadas en la Liga Hypermotion y Liga EA Sports, tanto las que nos afectan directamente, como las que tienen lugar en otros partidos de la competición. El Presidente del CTA, Fran Soto, y su equipo de colaboradores siempre han estado abiertos a escucharnos y mantenemos con ellos una comunicación fluida y constante. Desde el Club hemos trasladado en diversas ocasiones nuestra inquietud ante decisiones adoptadas en diversos partidos. Por comentar las más recientes, el penalti cometido sobre Lazo en Zubieta, la mano que no se decretó en el Nuevo José Zorrilla y que hubiese supuesto penalti a nuestro favor. Y, obviamente, el gol anulado ayer en Riazor a Victor Valverde, decisión que nos resulta muy difícil de comprender. Nada más finalizar el partido, desde el Club, se trasladó al CTA nuestro malestar ante esta y otras decisiones del colegiado del encuentro de ayer, que entendemos son incompatibles con el trato equitativo que se debe mantener hacia los dos equipos.

El Club manifiesta a su vez que formulará alegaciones al Comité de Disciplina de la RFEF, para que se deje sin efecto la cartulina amarilla que vio Agus Medina en el último lance del encuentro de ayer en Riazor, ya que las imágenes de TV son incompatibles con la redacción del acta, en la que se señala que nuestro jugador “se deja caer al suelo, simulando haber sido objeto de falta”.

Desde el Club queremos comunicar también que hemos iniciado un proceso de reclamación ante los órganos competentes de la RFEF y de LaLiga acerca del incumplimiento del art. 33 del Reglamento de Competiciones de la RFEF por varios clubes que realizan un uso indebido de las imágenes proyectadas en los videomarcadores de sus estadios, con la clara intención de aumentar la presión ambiental sobre los equipos arbitrales que deben analizar esas jugadas, pudiendo condicionar de este modo la toma de decisiones.

Por último, respecto al tema horarios de partidos en viernes y lunes, que están generado prejuicio a nuestros aficionados y al Club, principalmente en los partidos en los que actuamos como visitantes, impidiendo desplazamientos masivos de nuestros seguidores, el Albacete Balompié ha mostrado su preocupación en diversas ocasiones al Departamento de Competiciones de LaLiga, quien nos ha trasladado su conocimiento y comprensión sobre esta situación y nos ha garantizado el principio de equidad en el reparto de la distribución de horarios a final de temporada.

Con todas estas acciones, el Albacete Balompié entiende que no solo defiende sus intereses, el de sus jugadores, cuerpo técnico y aficionados, sino que también ayuda a preservar y garantizar los valores de equidad, justicia e integridad que tienen que presidir una competición tan importante como la Liga Hypermotion".