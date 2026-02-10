Rafael Louzán no es esconde con José María Muñoz, administrador judicial del Málaga

El presidente de la RFEF elogio al dirigente del cuadro de La Rosaleda en la visita institucional a la Ciudad Deportiva de los malacitanos

El Málaga ha tenido este martes una visita de postín y es que no todos los días se recibe en casa al presidente de la RFEF, Rafael Louzán. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol acudió a la Ciudad Deportiva del Málaga como uno de los actos de las jornadas que buscan impulsar la formación y la gestión deportiva. Junto a Rafael Louzán también estuvo José María Muñoz, administrador judicial del Málaga, Kike Pérez, director general y Loren Juarros, director deportivo.

Los elogios de Rafael Louzán al administrador judicial del Málaga

Está viviendo el Málaga un momento muy dulce en LaLiga Hypermotion con el equipo de Funes en puestos de play off de ascenso y con la explosión este curso de nuevas figuras llegadas desde la cantera. El último ejemplo que se añade a los Antoñito Cordero, Chupe o Kevin Medina es el de Larrubia.

El '10' del Málaga está liderando el cuadro de Funes en la punta de ataque y ya se empieza a hablar del próximo verano como fecha clave de su futuro en La Rosaleda. Rafal Louzán aprovechó para elogiar la Ciudad Deportiva del Málaga, conocida popularmente como 'La Fábrica': "Es algo fundamental en el fútbol actual el hecho de tener la fábrica del fútbol con campos de césped natural, en perfecto estado, también de césped artificial, instalaciones de formación espectaculares. Y solo puedo tener palabras de sincero y agradecimiento al club por haber hecho una magnífica gestión durante este tiempo para poder tener unas instalaciones como estas".

Esta gestión de la que habló Rafael Louzán es la que ha llevado a cabo José María Muñoz, administrador judicial del Málaga y que también se llevó elogios por parte del presidente de la RFEF: "Lo primero es que me voy impresionado con esta Ciudad Deportiva del Málaga, y quiero felicitar a su presidente y administrador del club (así se refirió a José María Muñoz, que dirige el club como administrador judicial) porque poder trabajar así da gusto. Y saber que se ha invertido muy bien los fondos CVC y demás".

El próximo 20 de febrero se cumplirán seis años desde que José María Muñoz llegó a la administración judicial del Málaga tras la decisión de la Magistrada del Juzgado 14 de Málaga, María Ángeles Ruiz González tras cesar sus funciones de presidente Abdullah Al Thani y sus hijos Nasser y Nayef como consejeros.

La bonita estela del Málaga según Rafael Louzán

Rafael Louzán no dudó en nombrar a José María Muñoz como presidente e incidir en su gestión con el Málaga: "Tenéis a un administrador y un presidente actual como responsable de gestión que tiene clara cómo gestionar este gran club, al cual le quiero felicitar por cómo está trabajando la cantera y cómo lo respalda la afición, pensando que ahí hay muchos jugadores de la cantera".

Por último, el presidente de la RFEF reiteró su visión sobre la Ciudad Deportiva del Málaga: "Es un club que, por todo el camino que se va viendo, va dejando una estela muy bonita, y esta es la fábrica donde tienen que salir jugadores para el Málaga y también para clubes españoles y extranjeros. Hay un trabajo de cantera excepcional".