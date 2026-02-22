Gudelj, capitán del Sevilla: "Dedicamos la victoria al míster; no necesita a nadie más con él"

El serbio, inabordable una vez como hombre libre en una defensa de cinco, cree que "en los malos momentos se ve quién está contigo de verdad"

"Ha costado, sí, pero todos los partidos van a costar. Mira cómo está LaLiga, todos están cerca unos de otros, por lo que ganar siempre es difícil. Llevamos ya tres partidos sin perder, hoy ganamos, y le dedicamos la victoria al míster. Cualquier punto es bueno. Muy agradecidos también a la afición, que no ha dejado ni un solo asiento libre y está ahí siempre apoyándonos", apuntaba en la 'flash interview' con los compañeros de DAZN el capitán del Sevilla FC, un Nemanja Gudelj que aparca su futuro y que dejó entrever cierto resquemor con algunas críticas, incluso ataques, que no cree que mermen la confianza de la plantilla blanquirroja.

"El vestuario es fuerte mentalmente. Estamos muy unidos. Sabíamos que a Matías (Almeyda) le iban a caer unos cuantos partidos. Una pena que no esté (sentado en el banquillo), pero él siempre está en realidad; nos apoya y nos arropa desde donde sea. Esto se saca adelante como familia. Ahí estamos nosotros para el míster, también la afición. Estamos a muerte con él. No necesita a nadie más. En los buenos momentos están todos, pero en los malos se ve quién está contigo de verdad", añadía el polivalente futbolista serbio, que en los últimos años ha ejercido más como central que como pivote, su posición original.

Ahora, El Gran Derbi ante el Real Betis

"Hay que mejorar cosas siempre. Hoy, ante un equipo complicado como el Getafe CF, estuvimos bien organizados. Nos falta quizás buscar un poco más el gol, tener más oportunidades, pero eso viene, acaba viniendo si tienes organización", añade Gudelj, que no valoró en profundidad lo que se viene ahora con El Gran Derbi del próximo domingo 1 de marzo ante el Real Betis en La Cartuja: "Quiero ver un Sevilla FC que se deja la piel sobre el campo y que enseña al mundo qué es jugar en el Sevilla FC".

Ya en los medios oficiales, el balcánico insistía en que fue "una victoria sufrida, pero merecida", donde echó de menos "ser más peligrosos" en ataque, aunque valora la racha sin perder (cinco puntos de nueve posibles), que espera aumentar con el derbi, sin nombrarlo: "Tenemos que ganar, sumar puntos y sacar confianza. Enseñar que en LaLiga ningún partido es fácil. Vamos creciendo como grupo". Además, se alegra por Djibril Sow, que está aportando goles que dan puntos: "Está que se sale; que siga así".