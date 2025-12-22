Manuel Pellegrini, su 'virgencita, que me quede como estoy' y la doble 'amenaza' de Manu Fajardo

Gran animador de los tres últimos mercados invernales, en los que llegaron ocho futbolistas y salieron catorce, el club heliopolitano se prepara "en todas las demarcaciones, porque nunca se sabe qué puede pasar"

"Al final, el mercado, y no quiero que suene a tópico, para nosotros no para. Soy una persona muy exigente, muy autocrítica, muy dinámica también. Creo que la metodología de trabajo, inclusive de un mes para otro, hay que cambiarla, porque a lo mejor se me puede quedar obsoleto el tipo de informe, el tipo de visionado o la prioridad que le damos a una Liga respecto a otra. El mundo del fútbol es muy cambiante. Al final, lo que yo le intento inculcar a mi equipo de trabajo es que tenemos que estar preparados en todas las demarcaciones, porque nunca se sabe qué puede pasar. Y, en cuanto a control de la información, en cuanto a posicionamiento dentro del mercado, la verdad es que estoy muy contento y muy tranquilo; que se presente lo que se tenga que presentar, porque estoy convencido de que lo vamos a afrontar con muchísimas garantías", apuntaba hace unos días el director deportivo del Real Betis, Manu Fajardo, en un 'Informe Morrocotudo' de Ismael Medina. Con la delantera como gran objetivo y el nombre de Fábio Silva en lo más alto de su agenda, pues lo de Franculino Djú parece ya imposible, se viene un mes apasionante.

La declaración de intenciones, que no amenaza, tiene base real. Aunque opera como cabeza visible de la planificación en verdiblanco desde febrero de 2024, han sido realmente las tres últimas ventanas de transferencias (verano de 2024, enero de 2025 y verano de 2025) aquéllas en las que el ejecutivo aljarafeño ha sido él mismo, ya con Ramón Planes, su ex jefe y mentor, en Arabia Saudí, aunque con la presencia de un CEO, Ramón Alarcón, con el que cuadrar cuentas, así como una comisión deportiva con la que compartir deseos. El caso es que van ya casi 60 operaciones, con 23 fichajes y 36 salidas en su haber, sin contar las que correspondieron más a Miguel Calzado en su coordinación de la cantera. Suficientes movimientos como para que Manuel Pellegrini esté con la mosca detrás de la oreja, como se dice coloquialmente, entonando de manera directa tras el partido ante el Getafe lo que podría traducirse como 'virgencita, que me quede como estoy', pues, para traer, hay que dejar ir antes, ya que el tope salarial está al límite: "Siempre estamos en comunicación con la dirección deportiva. No hemos hablado nada aún. Hay que ver quién sale. Lo importante es no 'despotenciarnos' vendiendo. Está justo el plantel para ascender en donde estamos. Vamos a ver qué pasa en enero; ojalá que las sorpresas sean para mejorar".

Más de cuarenta millones de euros invertidos en las tres últimas ventanas invernales

Desde que Manuel Pellegrini se hiciera cargo del equipo en los albores del verano de 2020, en plena pandemia del coronavirus, el Real Betis se ha gastado más de 40 millones de euros en los mercados invernales, siendo, sin duda, uno de los grandes animadores de LaLiga. Durante la etapa de Antonio Cordón, las apreturas económicas constriñeron la libertad de actuación, por lo que en la 20/21 solamente hubo tres fichajes a coste cero y uno cedido, sin esfuerzos a mitad de curso. Algo más se gastó en la 21/22 (4,2 millones de euros por el pase de Germán Pezzella y la cesión con opción de compra de Willian José), pero todo en verano. Desde la 22/23, ya sube el gasto y se empieza a retocar el plantel con los cambios de año, aterrizando en enero de 2023 el lateral zurdo Abner Vinícius (por cinco millones por el 50% del pase) y el atacante Ayoze Pérez (a préstamo). Doce meses más tarde, se contrató a Pablo Fornals (8+4 millones), Johnny Cardoso (seis millones por el 80% de sus derechos), Cédric Bakambu (tres millones fijos y variables que no se han cumplido por cinco más) y 'Chimy' Ávila (4+2). A principios de este año, por último, aterrizaron 'Cucho' Hernández (13 millones) y Antony Matheus dos Santos (cedido y comprado en verano por 22+4).

Los dos fichajes de enero de 2025 acaparan casi un tercio de los goles del equipo este año

Entre Antony y el 'Cucho' suman 45 participaciones en los 108 goles totales del Real Betis en este 2025 que ahora expira. Así, el brasileño ha marcado desde su llegada al equipo en el pasado mercado invernal 17 tantos, siendo el máximo realizador, amén de brindar 10 asistencias, por las 14 dianas y los cuatro pases decisivos del colombiano ya como heliopolitano. Son los dos máximos realizadores, lo que confirma el ojo avizor de los técnicos cuando invirtieron 13 millones de euros en traer a Juan Camilo Hernández del Columbus Crew sin esperar a este verano y negociaron una cesión ventajosa (apenas 1,6 millones de euros netos en concepto de salario y pequeños pluses por objetivos) del '7' con el Manchester United, que luego se ha convertido en un traspaso por 22 millones fijos y cuatro en variables. Tras ellos dos, aparecen en este año natural los que ya estaban: Isco Alarcón (11+12), Ez Abde (10+7) y Cédric Bakambu (10+5), con el ahora 'on fire' Pablo Fornals (5+1) ya más rezagado.