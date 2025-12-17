Respuesta del Betis a la opción de fichar un delantero en el mercado invernal: "El dinero se pondrá en el campo"

El club, en las voces del consejero José María Pagola y López Catalán, destaca que el dinero que haya se invertirá en enero y que Manu Fajardo trabaja en este frente, que se quedó pendiente en enero

Manu Fajardo dejó pendiente el verano pasado la tarea de reforzar la delantera a pesar de que trabajó en este frente durante el mercado, con la prioridad de Mateo Joseph, que finalmente se marchó al Mallorca. El Betis lo intentó hasta el final, pero la ausencia de salidas arriba cerraron definitivamente las puertas y Pellegrini se quedó con Cucho Hernández y Bakambu, ahora con su selección para la Copa de África.

Desde entonces, el director deportivo no ha dejado de trabajar en esta necesidad de cara a enero y, como desveló ESTADIO Deportivo, el objetivo principal es la cesión de Fábio Silva, delantero del Borussia Dortmund, operación, no obstante, compleja y costosa.

Pregunta directa: "¿Cuánto nos podemos gastar en el delantero"

En este sentido, en la Junta de Accionistas del Betis se ofrecieron pistas sobre las posibilidades reales del club de traer a un delantero en la próxima ventana, sobre todos con las respuestas a la pregunta concreta de un accionista:

Cuestión directa a la que respondieron tanto el consejero José María Pagola como el vicepresidente José Miguel López Catalán. El primero dejó claro que se pondrá todo el dinero sobre el terreno de juego.

"El dinero que haya se destinará en enero a mejorar el Betis"

"Estén tranquilos. La deuda es importante, pero está controlada, es asumible. Todo el dinero se pone en el terreno de juego. Lo que haya se va a destinar a tener un mejor equipo, que, como vemos, cada año el coste de la plantilla va aumentando", explicó Pagola antes de que López Catalán pidiera la palabra para detallar la situación y asegurar que Manu Fajardo está inmerso en esta tarea.

"El Betis tiene el mayor gasto en plantilla de su historia. Ahora mismo de unos 130 millones de euros, incluyendo salarios, amortizaciones y primas entre jugadores y cuerpo técnico. Con eso estamos haciendo el mayor esfuerzo posible para tener el mejor equipo que podemos con nuestras cuentas. Ahora mismo llevamos la parte económica al máximo límite que podemos", avisó López Catalán, que después suavizó su mensaje con una afirmación sobre los movimientos realizados por el Betis en esta dirección.

López Catalán revela que Manu Fajardo está trabajando a tope para fichar en enero

"Os aseguro que la dirección deportiva con Manu Fajardo y Álvaro Ladrón está trabajando a lo bestia para tener esas posibilidades de cara a enero. Es un mercado que en muchas ocasiones nos ha servido para tener mejores resultados, pero que seamos conscientes del esfuerzo que se está haciendo. Que, aun así, queremos hacer lo mejor para mejorar el equipo", apuntó.