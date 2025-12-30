Elye Wahi, tampoco: Cordón sigue buscando atacantes en un mercado complejo

El artillero francés se decanta por el Niza y el Eintracht cierra con los de la Costa Azul una cesión simple hasta el 30 de junio; el Marsella tiene ya un acuerdo con Himad Abdelli y la competencia por Oscar Bobb lo hace casi imposible

Este martes se conocía que el Borussia Dortmund y el Atlético de Madrid se posicionan por Oscar Bobb, extremo del Manchester City que interesaba a Antonio Cordón y que se va a quedar sin oportunidades en cuanto los 'sky blues' hagan efectiva la compra de su homólogo del Bournemouth Antoine Semenyo por unos 74 millones de euros al cambio. El mayor poderío económico tanto de renanos como de colchoneros, así como la posibilidad de tener proyección en competiciones europeas, aleja la opción del internacional noruego de Nervión, donde empiezan también a hacerse la idea de que el 'cerebro' que más gustaba a coste cero, Himad Abdelli, ha llegado a un acuerdo total con el Olympique de Marsella y está solamente a expensas que en la Costa Azul pacten un traspaso de bajo coste en enero con el Angers. La decepción en el Ramón Sánchez-Pizjuán es, de todas formas, triple, pues tampoco arribará Elye Wahi.

Así las cosas, el delantero al que sustituyó Akor Adams en el Montpellier ha preferido regresar a la Ligue 1 para recuperar las sensaciones y el gol perdidos en la Bundesliga, por lo que, como avanza 'L'Équipe', el Niza ha concretado su desembarco hasta el 30 de junio de 2026 con el Eintracht de Frankfurt. Para avanzar y no complicar las cosas, será una cesión simple, sin opción de compra, asumiendo los rojinegros el sueldo íntegro que le restaba por percibir al punta galo en tierras germanas y abonando ahora 1,5 millones de euros. Unas condiciones imposibles para lo que necesita el Sevilla FC, que rastrea el mercado en busca de mediapuntas, extremos y artilleros, seguramente sus principales carencias, con muy poco margen de maniobra en lo económico. Y es que, con el tope salarial ampliamente rebasado, lo que le limita bastante en cuanto al porcentaje de reinversión de lo que recaude o ahorre, no basta la rescisión de contrato de Álvaro Fernández, ya jugador del Deportivo de La Coruña hasta 2027, sino que tendrán que producirse más salidas, entre ellas, al menos, una gran venta.

En varios frentes por una necesidad imperante

Clasificado para los octavos de final de la Copa de África junto a Chidera Ejuke un Akor Adams que se despidió con un partidazo frente al Real Oviedo (un gol y dos asistencias), ya es seguro que el delantero nigeriano no estará el próximo domingo 4 de enero a las 14:00 horas frente al Levante UD, su presencia frente al RC Celta de Vigo (el lunes 12-E a las 21:00 horas) y el Elche CF (el lunes 19-E a la misma hora) dependerá de hasta dónde lleguen las 'Súper Águilas' así como de hipotéticas celebraciones o actos institucionales en su tierra. Ya está disponible tras su sanción Isaac Romero, que es el único delantero nato a las órdenes de Matías Almeyda, aunque no marca en LaLiga (sí lo hizo en Almendralejo a principios de este mes en la Copa del Rey) desde el pasado 5 de octubre. En el filial no hay mucho que 'rascar', por lo que el 'Pelado' tendrá que recurrir, como hasta ahora, a Alexis Sánchez y 'Peque' Fernández como comodines. Urge un fichaje arriba, está claro, aunque antes debe haber más ventas. Y elegir al adecuado, que mejore lo que hay y que no descuadre las cuentas. Por eso, Cordón está tocando todos los frentes, tanto internacionales como nacionales, preferentemente en forma de cesión. No es una ventana para muchos experimentos.