Álvaro Ferllo confirma que hubo contactos con el Deportivo de La Coruña en verano

El nuevo portero de Riazor dejó clara sus "ganas de llegar al Depor" y reconoció que la presencia de Antonio Hidalgo, con quien coincidió en el Huesca, fue uno de los motivos principales

Las últimas 24 horas del guardameta Álvaro Ferllo han sido de auténtica locura. Todo empezó con su rescisión de contrato en el Sevilla, equipo al que llegó en el verano de 2024 tras quedar como agente libre en el Huesca. En El Alcoraz, Álvaro Ferllo coincidió con Antonio Hidalgo quien en el final de esta historia ha terminado siendo decisivo. Tras rescindir con el Sevilla, se anunció pocas horas después su llegada al Deportivo de La Coruña con un contrato hasta junio de 2027 con opción a un año más.

El fichaje fallido de Álvaro Ferllo el pasado verano

Álvaro Ferllo ya habla como jugador del Deportivo de La Coruña y en declaraciones a los medios oficiales del club gallego, confesó que el pasado verano ya hubo contactos entre los deportivistas y el Sevilla: "Es cierto que en verano hubo la opción con acercamientos por parte del Depor. Es verdad que no se llegó a un acuerdo. En este caso no hubo entendimiento con el Sevilla, pero tenía ganas de llegar al Depor".

No escondió Álvaro Ferllo que la presencia de Antonio Hidalgo en el Deportivo de La Coruña fue uno de los motivos de peso para terminar recalando en Riazor: "Coincidí con Antonio Hidalgo en el Huesca y por eso era una de las principales razones dentro de muchas otras. No se dio y he tenido que trabajar estos meses en silencio allí en Sevilla".

El ex del Sevilla dejó claro que en cuanto supo del interés del Deportivo de La Coruña no se lo pensó: "Cuando tuve la oportunidad de saber las ganas del Deportivo de que yo estuviese aquí, no me lo pensé. Por eso incluso antes de que empezase el mercado de invierno, he podido rescindir mi contrato con el Sevilla y estar ya aquí para ayudar a mis compañeros".

Álvaro Ferllo elogia a Antonio Hidalgo

El portero del Deportivo de La Coruña dejó clara la pasión que le pone Antonio Hidalgo a su trabajo: "Es una persona que vive la vida al límite como el mismo dice. Así lo intenta inculcar en sus jugadores. No te permite relajarte en ningún entrenamiento y obviamente mucho menos en un partido. Ahí se ven los buenos resultados que ha tenido en las últimas temporadas, incluso el gran trabajo que está haciendo aquí. Es un gran gestor de vestuario, trata a todos los jugadores por igual, independientemente del rol que tenga cada uno. Su idea táctica del fútbol es muy buena con diversas variabilidades y con adaptación a los rivales a los que se enfrenta. Es un entrenador joven con un gran futuro. Está en un club correcto e ideal para crecer él e ir de la mano con el club. Tanto él como yo nos vamos a entender muy bien".

Los números de Álvaro Ferllo

Álvaro Ferllo, ha pasado por Osasuna, Extremadura, Huesca y en el Sevilla, donde esta temporada aún no había debutado ni en Liga ni en Copa del Rey pero que si pudo jugar el pasado curso un total de 11 encuentros entre la competición doméstica y la copera.

Sobre la falta de minutos y la competencia en la portería del Deportivo de La Coruña, Ferllo se mostró dispuesto a jugar el próximo encuentro de los gallegos si Antonio Hidalgo así lo requiere: "Si el partido fuese mañana, jugaría sin ningún tipo de problema. Tengo muchas ganas de ponerme la camiseta, pero eso no depende solo de mí. Lo que tengo que hacer es ponérselo difícil a Antonio y al entrenador de porteros también, por supuesto. Me he encontrado un ambiente muy sano en la portería, porque siempre suele ser el sitio más difícil para que haya un buen ambiente. Al final en los porteros solo juega uno y los demás tienen que esperar. En este caso tanto Germán, Daniel y Eric me han recibido con los brazos abiertos".