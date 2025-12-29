La carta de despedida de Álvaro Ferllo dirigida a la afición del Sevilla FC: "Las historias no siempre ocurren como uno las había imaginado"

El portero riojano ha dejado oficialmente de ser jugador del Sevilla FC en la mañana de este lunes 29 de diciembre, a pesar de que tenía un año y medio más de contrato, pero animado a marcharse ante su manifiesto ostracismo con Matías Almeyda. A pesar de ello, se va agradecido por la experiencia: "He disfrutado mucho"

El portero Álvaro Ferllo se ha convertido este lunes en la primera salida confirmada en el Sevilla FC en el mercado invernal de fichajes que abrirá el próximo jueves día 1 de enero. No ha sido ninguna sorpresa pues su situación no ofrecía otro camino que no fuese el de su marcha en esta ventana y tampoco ha habido novedades en cuanto a las condiciones de su adiós, pues como cabía esperar la vía elegida ha sido de la rescisión amistosa de su vinculación. A pesar de que su undécimo y último partido como nervionense fue el 25 de mayo ante el Villarreal CF en la última jornada de la 24/25 -el penúltimo fue el 22 de diciembre de 2024 ante el Real Madrid-, el de Arnedo se marcha agradecido y realiza un balance positivo de su corta estancia en la entidad.

La carta de Álvaro Ferllo para despedirse del Sevilla FC

"No siempre las historias ocurren como uno las imagina", ha comenzado exponiendo Álvaro Fernández Llorente -de la contracción de sus dos apellidos nace el apodo deportivo de Álvaro Ferllo- en la carta que ha publicado en su cuenta de Instagram apenas unos minutos después de que el Sevilla FC hiciese oficial el acuerdo alcanzado con el guardameta riojano para rescindir el año y medio de contrato que tenía en vigor después de su renovación hasta el 30 de junio de 2027 firmada el pasado verano antes de la llegada de Antonio Cordón y aún con Víctor Orta como director deportivo nervionense.

"Llegué al Sevilla FC con ilusión, trabajo y el deseo de crecer defendiendo esta portería. Tuve la oportunidad de competir, de sentir lo que es este club desde dentro y también de vivir momentos en los que me tocó esperar y seguir trabajando en silencio. Cada etapa deja aprendizajes y esta no ha sido diferente", ha añadido el portero de 27 años, que está muy cerca de comprometerse con el RC Deportivo de La Coruña por una temporada y media.

Cordón le buscó salida hasta el último día del pasado mercado estival de transferencias, pero las propuestas que manejaba no le terminaron de seducir al ser todas de equipos de LaLiga Hypermotion. Álvaro Ferllo apostó por quedarse e intentar competir a pesar del fichaje de Odysseas Vlachodimos y no le ha salido bien. No ha entrado en ni una sola convocatoria de Matías Almeyda en los 20 partidos oficiales de esta 25/26 entre LaLiga y la Copa del Rey, viéndose por detrás del griego, de Orjan Nyland, de Alberto Flores e incluso de canteranos como Loren Luchino y Rafa Romero. A pesar de todo, se marcha con buenas sensaciones y priorizando el lado bueno de las cosas.

"Sevilla ha sido parte de mi formación como futbolista y como persona. Hoy toca poner punto y final a un periodo que he disfrutado mucho. Me llevo en la mochila muchísimas experiencias y el honor de haber jugado en un grande de España. Gracias al sevillismo por haberme dejado formar parte de su historia, es increíble jugar en el Sánchez-Pizjuán. Gracias a todos los empleados del club, directiva, compañeros y entrenadores con los que he compartido esta etapa. Os deseo lo mejor y os animaré desde la distancia", se ha despedido Álvaro Ferllo. Antes de pasar por el Sevilla FC defendió las porterías del Osasuna Promesas, del AS Monaco (allí ya coincidió con Cordón), del Extremadura, del Burnley FC, del RCD Espanyol y de la SD Huesca.