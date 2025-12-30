Nigeria, sin Akor Adams ni Ejuke, firma un pleno con su 'unidad B'

El delantero disputó solamente los tres minutos finales y el alargue, al tiempo que el extremo se quedó en el banquillo ante un rival débil y en inferioridad

La selección nigeriana de fútbol, sin los atacantes del Sevilla FC Akor Adams y Chidera Ejuke de inicio, se impuso este martes 30 de diciembre con claridad a Uganda (1-3) para finalizar la fase de grupos de la Copa de África como campeón del C, con un pleno de nueve puntos que le asegura a priori el mejor cruce posible en octavos de final. Además, el entrenador de las 'Súper Águilas', el controvertido Éric Chelle (que propició acusaciones de vudú y denuncias ante la Fifa a la República Democrática del Congo), reservó a la mayoría de sus titulares, con excepción del central Calvin Bassey o el delantero Victor Osimhen, y apostó por una 'unidad B' que no tuvo problemas contra el débil conjunto de 'Las Grullas', en parte por la absurda expulsión del portero Salim Magoola al poco de la reanudación por tocar el balón con las manos fuera de su área.

Un tanto del artillero del Trabzonspor turco Paul Onuachu y un doblete del centrocampista de Brujas belga Raphael Onyedika pusieron claramente por delante a los verdiblancos, que vieron cómo, a pesar de jugar ya con diez, el ariete del Vardar Skopje macedonio Rogers Mato recortaba distancias a falta de un cuarto de hora para el final. No hubo más sorpresas. Dispuso de tres minutos más el alargue Akor Adams, sustituto postrero de Victor Osimhen, mientras que Chidera Ejuke se quedó en el banquillo. Ninguno arrastraba, que haya trascendido, ninguna molestia, conformando ambos la convocatoria, por lo que llegarán sin cargas físicas a la próxima ronda.

Espera rival en octavos y jugará en la tarde-noche del día de la Cabalgata de Reyes

Asegurado el primer puesto del Grupo C con un pleno de nueve puntos inalcanzable ya para Túnez, el combinado de las 'Súper Águilas' espera ya rival en octavos de final, casi seguro Mozambique, puesto que el cuadro le asigna un cruce con el tercer clasificado de los grupos B o F. El primero sería otra ex colonia portuguesa, Angola, que ha cerrado ya su participación en esta primera fase con 2 puntos, que le harán empatar con los de Tanzania, con idéntico balance de goles pero más anotados, por lo que se meterá como cuarto mejor tercero. Aún queda por resolverse el grupo de las 'Mambas Negras', tanto Costa de Marfil como Camerún lo tienen encauzado para repartirse las dos primeras plazas. La primera eliminatoria de Nigeria, que se vería de pasar probablemente en cuartos con Argelia, se disputará a las 20:00 horas del próximo lunes 5 de enero, con la Cabalgata de Reyes en las calles de Sevilla... si la borrasca Francis lo permite. El Sevilla FC juega el día antes, 4-E, a las 14:00 horas en casa ante el Levante UD, por lo que tanto Akor Adams como Chidera Ejuke podrán verlo por TV.