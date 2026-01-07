Los verdiblancos afinan su puntería a la espera de novedades

Un ejercicio de tiros a puerta ha marcado la sesión del regreso tras el día de Reyes Magos, con la presencia de Chimy Ávila y Giovani Lo Celso como principales caras de un mercado interesante

Una vez pasado el Día de Reyes Magos, todo vuelve a la normalidad en la ciudad de Sevilla y, en el Real Betis, no iba a ser menos. El equipo verdiblanco ha regresado a los entrenos tras la derrota por cinco goles a uno frente al Real Madrid, algo que dejó marcado las buenas sensaciones que la victoria frente al Getafe CF arrojó antes de estas fechas navideñas. Tras unos días de vacaciones, fueron Diego Llorente y Junior Firpo los que regresaron a las sesiones, aumentando una lista donde se bajaron los jugadores que se marcharon a la Copa de África, donde hasta tres nombres fueron los que se marcharon a disputar esta competición a Marruecos.

Estos son Amrabat, Abde y Bakambu. Este último, para suerte de los béticos, regresará pronto a Sevilla, ya que cayó en la prórroga frente a Algeria en octavos de final. El congoleño ha logrado un tanto durante la competición, no haciendo posible los deseos de una posible revaloración del jugador. Y no es para menos, ya que es uno de los delanteros que podría salir en este mercado de invierno. Amrabat también es uno de los nombres propios de estos días, ya que el centrocampista no se encuentra entrenando con la selección marroquí, por lo que también hay incertidumbre por el estado del jugador.

En la sesión de esta mañana, que se ha desarrollado bajo la ola de frío que azota estos días Sevilla, no ha habido novedades reseñables. Chimy Ávila y Lo Celso, dos nombres que están sonando mucho en el mercado invernal, han estado presentes en la sesión de Manuel Pellegrini. En el caso del delantero argentino, su salida es casi más que previsible, ya que fue el propio Ángel Torres el que confirmó las conversaciones para poder ficharlo en estas fechas de invierno. Por parte del centrocampista, los rumores sobre un posible interés de Inter de Miami marcaron la tendencia de un jugador que se espera que coja importancia tras la nueva lesión de Isco.

En el seno bético, el día de hoy también traerá una importante novedad, como es el poder conocer el rival de la siguiente ronda de la Copa del Rey. A la 13:00, el equipo verdiblanco conocerá su oponente para poder seguir en una competición que ilusiona mucho a la afición verdiblanca, sumando también el aliciente de que la final de la Copa del Rey volverá a ser en La Cartuja.