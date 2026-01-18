¿Qué le pide el beticismo a Manu Fajardo? La afición lo tiene claro

ESTADIO Deportivo ha querido saber de primera mano las pretensiones de la afición verdiblanca, con el puesto de delantero y el lateral zurdo como principales puestos a reforzar

El Real Betis se encuentra inmerso en tres competiciones, un hito que ya casi se da por habitual, pero que no ha solido serlo durante muchos años. No es sólo eso, ya que mucha es la ambición depositada para todas las competiciones, queriendo luchar por un puesto en la Champions League e intentar conseguir algún título más para las vitrinas del equipo verdiblanco. Eso bien lo sabe una directiva que tiene clara su apuesta, y esta es la de apostar por nombres ilusionantes que sirvan para brindar aún más calidad al equipo. Con el objetivo de ir a por más, Manu Fajardo ya trabaja en ello.

El presidente, Ángel Haro, ya dejó claro que deben salir jugadores para que se puedan acometer esas llegadas. Muchos son los nombres que están en esa rampa de salida, aunque con el rendimiento que el Chimy Ávila mostró en la Copa del Rey, mucho de los focos ya giran a Bakambu. Muchas son las dudas en ese apartado, aunque con el único objetivo de poder acometer esas mejoras necesarias que sirvan para luchar por todo. Es por ello que, en ESTADIO Deportivo, el pasado miércoles frente al Elche CF quisimos preguntar a la afición verdiblanca que le piden a Manu Fajardo para este periodo de fichajes.

Muchos son los que confían en el director deportivo, que ya ha demostrado que es capaz de dar una gran mejora a la plantilla en muchos momentos. "Le pediría lo que pudiese traer, con el límite salarial las cosas son difíciles. Hay que rebuscar mucho en el mercado de invierno, pero confío mucho en Manu porque lo está haciendo muy bien", declaró uno de los aficionados encuestados. Otros lo tuvieron más claro. "Un delantero centro tipo tanque. Ahí no hay discusión ninguna. Ese tipo de delantero que pueda, en un momento dado, cambiar la dinámica de un partido", respondió.

Muchos iban en esa línea del delantero, ya que son muchos los partidos donde al equipo de Pellegrini le ha faltado ese 9 que sea capaz de finalizar en la meta contraria. Sin embargo, otros también se atreven a pedir nombres en otros puestos. "También reforzaría el lateral izquierdo, desprendiéndome de alguno de los laterales. Si sale algún que otro puesto, si sale alguien, tiene que venir otro", declaró otro de los presentes.

Sin embargo, uno de ellos no quiso pedir fichajes, ya que pidió que Manu Fajardo inyectase cierto "veneno" que cree que falta en algunos partidos. "Aparte de algunos fichajes que hacen falta, hace falta obligarle un poco más a los jugadores. Exigirles un poco más. Puede ser un poquito Serra Ferrer, porque la táctica la tenemos y la inteligencia la tiene el entrenador, lo que hace falta es un poquito de presión a los jugadores", finalizó.