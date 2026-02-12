Renovación en el Sevilla para evitar más fuga de talento

Tras la marcha de Alexis Ciria y el blindaje de Nico Guillén, el club ha comunicado la ampliación hasta 2028 del joven central, internacional rumano y que terminaba el 30 de junio

La dolorosa marcha al Real Madrid de una gran joya como Alexis Ciria ha provocado que el Sevilla tome medidas para evitar que ese multiplique la fuga de talento joven y ha procedido a acelerar los movimientos para garantizar la continuidad de otros activos de la cantera.

De ese modo, el pasado 30 de enero el club anunció el blindaje de Nico Guillén, otra de las principales perlas de los escalafones inferiores, al firmar como sevillista hasta 2029, una grata noticia después del palo que supuso el adiós del extremeño, ya titular con el primer Juvenil madridista.

Ahora, dos semanas después, la entidad de Eduardo Dato ha hecho oficial una nueva renovación, quizás menos mediática que la anterior pero también importante por su crecimiento en el filial.

El Sevilla ha comunicado la extensión de Jalade

Así, el Sevilla ha alcanzado un acuerdo para prorrogar la etapa en Nervión del central Robert Jalade hasta el 30 de junio de 2028 una vez que se ha convertido en un fijo en el esquema de Luci.

"El Sevilla FC y el jugador hispano-rumano Robert Jalade han alcanzado un acuerdo para la renovación del defensor hasta el 30 de junio de 2028. Jalade, que finalizaba su vinculación con la entidad nervionense este próximo verano, acumula once partidos esta temporada con el Sevilla Atlético en Primera Federación", anunció el club a través de sus medios oficiales, haciendo hincapié en que su contrato expiraba a final de curso y en Nervión no querían dejar escapar al defensa de 20 años.

Jalade es internacional con Rumanía hasta la categoría sub-21 y aterrizó en el conjunto blanquirrojo el verano de 2023 procedente de la Damm CF "para reforzar al Juvenil A, equipo con el que disputó la UEFA Youth League". En esa primera temporada, como recuerda el club, "también tuvo minutos con el Sevilla C, para pasar ya al Sevilla Atlético en la 2024/25, con el que acumula un total de 28 encuentros".

Jalade, titular indiscutible en el Sevilla Atlético

Este curso lo comenzó como suplente y hasta diciembre contó con escaso protagonismo, pues solo disfrutó de 118 minutos repartidos en cuatro partidos, si bien a partir de ahí dio el salto a la titularidad. De hecho, acumula siete encuentros consecutivos en el once inicial, independientemente del compañero que tenga al lado, ya sea Sergio Martínez o Iker Muñoz. Ha completado todos los choques en los últimos tres meses, a excepción de nueve minutos en el duelo contra el Juventud Torremolinos.

Este paso al frente y la esperanzas depositadas en su progresión han propiciado que el Sevilla haya decidido extender su contrato por dos temporadas más.