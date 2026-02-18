La recta final de la 24/25: el precedente que hace temblar Nervión

Abrochó el curso pasado con sólo 10 puntos en las catorce últimas jornadas, lo que, de repetir ahora, le situaría con 36 al final, una cifra que supone el descenso el 80% de las veces

El Sevilla FC afronta las catorce últimas jornadas de LaLiga 25/26 con el firme objetivo de ser, como el año pasado, al menos el cuarto peor equipo de Primera división. Que haya tres por debajo, en otras palabras. Y, para ello, necesita mejorar su epílogo de la 24/25, cuando apenas firmó 10 puntos de 42 posibles en ese periodo, lo que, en la actualidad, le supondría acabar con 36 unidades, una cifra a todas luces insuficiente, ya que solamente cinco veces desde que se instauraron los tres puntos por triunfo (en la 96/97) y las mismas desde que se precipitan tres equipos a Segunda división ha bastado alcanzar ese listón para permanecer en la elite.

En las ediciones inaugural, 97/98 y 98/99 aún se disputaba la promoción, aunque esos guarismos únicamente habrían permitido a los nervionenses disputarla en el más reciente de esos tres campeonatos, descendiendo en los otros dos. Ya en la 99/00 se fijó que fuera el trío con menos puntuación el que perdiera la máxima categoría y, durante quince años seguidos, con 36 se bajó siempre. La primera vez que no fue en la 14/15, lo mismo que ocurrió en la 16/17 y la 17/18, así como en la 20/21 y la 23/24, cuando ese escueto número habría permitido a su autor respirar sobre la bocina, aunque fuera tragando mucha saliva previamente.

Lo de Mendilibar y Quique bastaría ahora para respirar

La campaña 21/22 fue la última en la que el Sevilla FC respondió a lo que ha sido su hábitat natural de gran parte de las dos décadas iniciales de este siglo. Entonces, la escuadra adiestrada por Julen Lopetegui terminó en cuarta posición, clasificándose para la Champions League. En la 22/23, la 23/24 y la 24/25, en mayor medida conforme avanza el tiempo, el conjunto blanquirrojo ha sufrido para amarrar la permanencia en Primera división, aunque, con José Luis Mendilibar y Quique Sánchez Flores, al menos, tuvo un epílogo más tranquilo que con Joaquín Caparrós.

Tanto es así que, si los nervionenses calcan los 18 puntos de hace dos campañas o las 24 unidades de hace tres, abrocharía el actual ejercicio con 44 y 50, respectivamente, de sobra para no tener que estar haciendo cuentas hasta el final. De hecho, la cifra más alta con la que un club descendió fueron los 43 puntos del Deportivo de La Coruña en la 10/11, mientras que el eterno rival, el Real Betis, cayó dos veces (99/00 y 08/09) a la División de Plata con 42.