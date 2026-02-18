El CTA manda a la 'nevera' a tres colegiados de VAR... pero no a González Francés

El encargado de avisar a Galech Apezteguía del posible error en el penalti no señalado de Yussi Enríquez a Lucien Agoumé, justificado por el comité, se va 'de rositas'

De forma premonitoria, y aunque no tenía precedentes con decisiones grandilocuentes en contra el Sevilla FC más allá de la expulsión en Vitoria del preparador físico nervionense Guido Bonini, se advertía en la víspera en ESTADIO Deportivo de que la designación de Galech Apezteguía ante el Deportivo Alavés era lo que se conoce popularmente como una caja de bombas, ya que el navarro, recién ascendido a Primera división, exhibe una actitud reprobable en muchos partidos y no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones polémicas vía VAR.

Su careo con Matías Almeyda, que ha costado al técnico blanquirrojo siete partidos de sanción, fue la gota que colmó el vaso de un partido con más deméritos propios en clave sevillista, aparte de la inexplicable persistencia en la protesta del de Azul. No en vano, el árbitro principal perdonó la roja directa a Juanlu Sánchez nada más empezar, lo acabó echando por un pisotón normal y corriente, así como ignoró un más que posible penalti sobre Lucien Agoumé por un contacto con la pierna de Yussi Enríquez dentro del área.

El CTA, en su revisión semanal de acciones controvertidas, rizaba el rizo esta semana admitiendo el golpeo (sin tocar balón) del lateral zurdo blanquiazul, pero considerándolo "una acción normal del fútbol, sin la imprudencia necesaria" para señalar pena máxima. Con esta valoración de Frías Acedo, se exculpaba tanto a Galech Apezteguía como a la máxima autoridad aquel día en la sala VOR de Las Rozas, el grancanario González Francés, que, lejos de desautorizar al pamplonés, se inhibió y refrendó su decisión.

Más bien esto último, pues el bueno de Iosu hace unos segundos más tarde un gesto con ambas manos (alejando una de otra) en señal de que le habían comunicado por línea interna que no era penalti. Seguirá, por tanto, arbitrando tanto uno como otro la próxima jornada o con la periodicidad que les toque. No como otros colegiados específicos de VAR como Gálvez Rascón (que no avisó del pisotón de Echeverri a Koundé en el 2-1 del Girona FC ante el Barça), Trujillo Suárez (que no vio el 'piscinazo' de Vinícius en el Real Madrid-Real Sociedad) y Caparrós Hernández (que permitió que se invalidara un gol legal de Borja Iglesias en el RCD Espanyol-RC Celta), que ingresan en la 'nevera'.

Más apoyos para Almeyda: Accionistas Unidos, con el 'Pelado' y el Sevilla FC

"Accionistas Unidos del Sevilla Fútbol Club, ante la sanción impuesta a nuestro entrenador como consecuencia de los hechos recogidos en el acta arbitral, cuyo contenido no se corresponde con lo realmente acontecido, y cuya valoración disciplinaria consideramos manifiestamente desproporcionada, ACUERDA:

1) Expresar su más firme rechazo a una resolución que entendemos injusta, excesiva y lesiva para los intereses del Sevilla Fútbol Club, al no guardar la necesaria proporcionalidad ni atender adecuadamente a las circunstancias concurrentes.

2) Respaldar sin fisuras la actuación de los servicios jurídicos del club y apoyar cuantas acciones se estimen oportunas, tanto en la vía deportiva como, en su caso, en la jurisdicción ordinaria, en defensa de los derechos e intereses legítimos de la entidad.3) Manifestar públicamente su total apoyo, confianza y reconocimiento a nuestro entrenador, Matías Almeyda, destacando su trayectoria profesional, su compromiso con el club y su ejemplaridad en el ejercicio de sus funciones.Accionistas Unidos reafirma su compromiso con la defensa activa del Sevilla FC frente a decisiones que, como la presente, entendemos perjudiciales y carentes de la debida equidad"