El Sánchez-Pizjuán, protagonista decisivo en marzo para el Sevilla

Una vez cerrado febrero en el Coliseum, el próximo mes se presenta más empinado con dos salidas muy complejas que obligan enderezar el rumbo en el Sánchez-Pizjuán tras un arranque de año para olvidar

El Sevilla afronta la cita contra el Getafe con la obligación de salvar un mes de febrero que ha resultado infausto para sus intereses, pues llegaba pleno de duelos contra rivales directos para haber tomado aire y solo ha sumado dos puntos de nueve posibles.

Su sequía de triunfos en el mes mas corto del año a pesar de disputar dos duelos seguidos como local ha provocado que la amenaza del descenso se encuentre a solo dos puntos y que el superordenador lo sitúe como un candidato al perder la categoría.

Marzo, más empinado que febrero con dos salidas muy complejas

En este sentido, visita el Coliseum con la imperativo de regresar con el máximo rédito para enfilar con mucho impulso un mes de marzo más empinado que su antecesor y en el que adquirirá una trascendencia súbita recuperar la fortaleza de antaño en el Sánchez-Pizjuán.

Y es que los blanquirrojos encaran dos salidas muy complicados en marzo después del desplazamiento de este domingo a Getafe. No en vano, una vez termine el choque contra los azulones, el Sevilla centrará ya su atención en la visita a La Cartuja del domingo 1 de marzo para disputar el derbi contra el Betis.

Un partido de una elevada complejidad por las dinámicas y los recursos de ambos equipos al margen del halo de indefinición que siempre rodea a los duelos de rivalidad cainita. La realidad, a día de hoy, marca al Betis como favorito y etiqueta de difícil la primera salida de marzo.

La segunda también se presenta muy ardua, pues los de Almeyda se desplazan al Camp Nou para medirse con el Barcelona, feudo históricamente vetado para las huestes sevillistas, por lo que las esperanzas se enfocan en los dos partidos en casa a pesar de que el rendimiento en lo que va de año como local dista de ser ilusionante.

El Sevilla recibe a dos rivales directos en casa

Así las cosas, el cuadro sevillista recibirá a dos rivales directos por la salvación antes del parón de selecciones, primero al Valencia, ahora mismo decimoquinto, y después al Rayo Vallecano, un puesto por encima del infierno tras su rotunda victoria contra el Atlético de Madrid.

El Sevilla estará completamente exigido en estos dos encuentros en su campo, donde debe fraguar su objetivo y curar la herida como anfitrión que no ha conseguido cerrar en los cinco partidos disputados en 2026, con un saldo de dos derrotas (Levante y Celta), dos empates (Girona y Alavés) y un único triunfo contra el Athletic de Ernesto Valverde,