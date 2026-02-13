Ante el Alavés, una 'caja de bombas' llamada Galech Apezteguía

El navarro, recién ascendido a Primera división, administró justicia en el 1-2 de la primera vuelta en Mendizorroza y es de los que más precisa la ayuda del VAR

Iosu Galech Apezteguía, debutante este curso en Primera división, ha sido designado por el CTA como árbitro principal del Sevilla FC-Deportivo Alavés de este sábado 14 de febrero a las 18:30 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Se trata del mismo colegiado que administró justicia en el choque de la primera vuelta, cerrado con 1-2 a favor de los pupilos de Matías Almeyda y cuya elección resultó controvertida al haber nacido en Pamplona, a 100 kilómetros de Vitoria.

En aquella ocasión no hubo grandes polémicas en Mendizorroza, donde encima se registró una de las siete victorias nervionenses en 23 jornadas de LaLiga. Tampoco en el segundo encuentro dirigido por el navarro a los blanquirrojos, el 0-3 en casa ante el Levante UD, cuando hasta señaló un penalti a favor que Mathew Ryan detuvo a Isaac Romero en las postrimerías. El único pero, quizás, las muchísimas tarjetas que muestra, un signo de debilidad en su intento de controlar los partidos: 63 amarillas y tres rojas en 12 partidos, donde el local ganó sólo tres veces y perdió cinco.

Galech Apezteguía es, como suele decirse coloquialmente, una 'caja de bombas'. De los que más aperciben desde la sala VOR y recurre al monitor para rectificar jugadas. Que se lo digan al eterno rival, el Real Betis, que lo 'sufrió' en Cornellà-El Prat, donde señaló una pena máxima en el alargue de Valentín Gómez a Leandro Cabrera que, por suerte para los intereses verdiblancos, terminó atajando Pau López. También estuvo en el 1-1 en La Cartuja ante el Girona FC, cuando expulsó a Antony Matheus dos Santos para hacerle perderse El Gran Derbi.

Lo único realmente negativo en las decisiones del pamplonés cuando impartió justicia ante el Sevilla FC fue la expulsión de Guido Bonini, preparador físico de Matías Almeyda, a la finalización de la última visita liguera al Deportivo Alavés por la intervención en una trifulca entre ambos banquillos.

En el VAR, otro novato: González Francés

Si poca experiencia en Primera división tiene Galech Apezteguía a sus 35 años (apenas 12 partidos de LaLiga y una eliminatoria de la Copa del Rey en lo que va de 25/26), aún menos González Francés, designado para comandar el videoarbitraje desde Las Rozas. El grancanario, que no ascendió desde Segunda división salvo para formarse como árbitro de VAR, estuvo en ese mismo puesto durante el 4-0 al Real Oviedo por parte de los nervionenses, cita en la que no tuvo que intervenir.