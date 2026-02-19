Un día más en la oficina para Vlachodimos, un faro en el camino de Maupay

La estelar salvada del meta griego ante Tsygankov, nominada a parada del mes por LaLiga, que destaca el golazo del francés, que no sirvió en Palma

Dos jugadores del Sevilla FC, el cancerbero Odysseas Vlachodimos y el delantero Neal Maupay, están nominados por la LaLiga, respectivamente, a mejor parada y mejor gol del mes de febrero. Un día más en la oficina del internacional griego, mejor fichaje de largo en blanquirrojo este curso y MVP en un par de ocasiones (la última, en esa jornada 23ª ante el Girona FC), y una excelente carta de presentación para el franco-argentino, aunque las acciones reseñadas no tuvieron las mismas consecuencias en lo que a puntos se refiere.

No en vano, la fenomenal salvada con la mano derecha del nacido en Sttutgart ante el disparo a quemarropa del extremo ucraniano Viktor Tsygankov permitió a los de Matías Almeyda salvar un punto casi tanto como el penalti detenido a Christian Stuani en el alargue. Sin embargo, el derechazo a la escuadra contraria del ariete cedido por el Olympique de Marsella desde el vértice del área, aunque supuso el 1-1 en Palma de Mallorca al filo del descanso, se vio opacado luego por tres tantos más de los bermellones, que vencieron 4-1.

No ha vuelto a marcar desde aquel 2 de febrero el de Versailles, titular de nuevo frente a los gerundenses y el Deportivo Alavés, con un promedio de 80 minutos hasta la fecha, así como de 1,3 disparos, de los cuales 0,3 fueron a puerta cada 90', con un 79% de precisión en el pase, que crece hasta el 93% en campo propio. Con tres recuperaciones por encuentro y más de la mitad de sus duelos ganados, Neal Maupay está demostrando una rápida adaptación al fútbol español y unas condiciones prometedoras... a falta de que le sirvan buenos balones.

Una contratación tan acertada como inviable

Aunque su continuidad depende de que el Sevilla FC pueda realizar una fuerte inversión que, a día de hoy, se antoja inviable, fichar en propiedad a Odysseas Vlachodimos parece, sin duda, una apuesta segura. A sus 31 años, una edad ideal para un guardameta, el internacional heleno es el jugador más inspirado de la plantilla que adiestra Matías Almeyda, aunque el Newcastle, que pagó 23,6 millones de euros al Nottingham Forest hace dos veranos por él, querrá recuperar parte de esa inversión (la amortización pendiente roza los 12 millones).

La voluntad del de Stuttgart es evidente, máxime cuando con 'Las Urracas' tiene casi asegurado el ostracismo. Mientras tanto, su fenomenal rendimiento, aparte de confirmar sus prestaciones, seguramente lo aleje de 'La Bombonera' y alimente los deseos ajenos. El cancerbero ha firmado 64 intervenciones en 20 jornadas de LaLiga, con 32 goles encajados, eso sí, aunque con un promedio de 3,2 salvadas por encuentro (dos de cada tres) y casi cuatro tantos evitados hasta la fecha, una métrica elaborada al relacionar los recibidos con los esperados (xGOT).