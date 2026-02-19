Azpilicueta continúa trabajando en la sesión post-sanción de Almeyda

El técnico argentino ha estado presente junto a su cuerpo técnico como es habitual, estando acompañado también por Javi Martínez, que será el que lo sustituirá en estos próximos encuentros

El Sevilla FC ya se encuentra preparando el importante partido que disputará este fin de semana, ya que tendrá como rival al equipo de José Bordalás. Una plaza complicada teniendo en cuenta la magnitud de lo que ambos conjuntos se están jugando, como es esa batalla por la zona baja de la clasificación. Los dos últimos partidos del equipo en casa, dos empates, han provocado cierto alivio antes de que venga la maratón de partidos con rivales de entidad, que incluirá el derbi sevillano como gran aliciente, aunque no llegue para el mejor momento para los de la entidad hispalense.

Todo eso además en una semana donde se ha conocido la sanción de Matías Almeyda, que será de siete partidos. Todo esto debido a los hechos que acontecieron el pasado sábado frente al Deportivo Alavés, con el rifirrafe entre Iosu Gelach que acabó derivando en los hechos que todos pudieron ver. Desde el club lo tienen claro, y van a recurrir y agotar todas las vías posibles para intentar suavizar algo la sanción que se le ha propuesto por parte del Comité de Árbitros. El mensaje es claro, y es que piden respeto al estamento arbitral tras las decisiones que se han tomado en estos últimos días.

En la sesión de hoy, el técnico argentino ha estado presente en el entreno con total normalidad, haciendo los famosos juegos con sus compañeros y estando con un tono sonriente en todo momento. También ha estado Javi Martínez, su segundo, y el que cogerá el testigo en estos días donde el argentino no podrá estar por la sanción sobre él. En cuanto a jugadores, Azpilicueta ha seguido estando sobre el césped y apunta a ser titular frente al Getafe CF. Las bajas, como era ya previsible, siguen siendo las mismas y la enfermería está compuesta por Rubén Vargas, Marcao, Castrín y Oso.

Sobre el extremo suizo, sigue trabajando en su recuperación y todo apunta a que pronto se le podrá ver sobre el césped, siendo esta la mejor noticia para un equipo que le necesita más que nunca. A pesar de las lesiones, siempre que ha estado en el césped ha sido totalmente transcendental y es una de las claves para que este Sevilla FC pueda aspirar a algo más que por luchar por el descenso, por lo que habrá que ver si los aficionados hispalenses pueden recibir buenas noticias en estos próximos días.