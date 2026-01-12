Aramburu, encantado con Matarazzo: "No habla el idioma pero hay comunicación y nos entendemos muy bien"

El lateral venezolano reconoció haberse quitado "una espinita" con el gol en el Coliseum tras su error en el empate de Juanmi y ve brotes verdes con la llegada del técnico estadounidense

La Real Sociedad prepara ya el choque de los octavos de final de la Copa del Rey que disputará este martes frente a Osasuna en Anoeta. Los hombres de Pellegrino Matarazzo afrontan la cita copera con el ánimo por las nubes tras lograr el triunfo sobre la bocina en el Coliseum gracias al gol de cabeza de Jon Mikel Aramburu, quien está viviendo unos días distintos tras su tano.

"En lo personal feliz por el gol, pero sobre todo por ayudar al equipo en el último minuto para ganar un partido que merecíamos. Fue a la épica, me volví loco cuando vi que el balón entró. Tenía que entrar como sea porque necesitamos los tres puntos. El fútbol está claro que no entiende de merecimientos, pero tenía que darse así. Perdonamos mucho, el Getafe nos empató, pero lo importante fue la reacción del equipo", ha reconocido el venezolano en palabras a El diario vasco.Sobre todo, como ha admitido el lateral derecho, porque así lograba resarcirse tras su fallo en el empate de Juanmi. "La verdad es que sí. Después del partido les dije a mis compañeros que era yo el que cortaba el fuera de juego porque estaba mal colocado. No puede ser que nos empaten casi al final y de esa manera. Al menos me pude resarcir, y además con la épica", ha recordado el canterano txuri urdin.

Se sentía culpable por el gol encajado

"Según nos marcan lo hablé con algún compañero, perdón por la palabra, pero era una putada que nos hicieran gol así, pero también por todas las ocasiones que tuvimos nosotros. Ellos apretaron, pero tampoco inquietaron mucho a Remiro, pero hacen ese gol en una jugada que es totalmente evitable. Pero nos quedamos con esa reacción, que en vez de hundirnos fuimos a por el gol y lo conseguimos".

Cómo se encuentra con la llegada de Matarazzo

"Las sensaciones son muy buenas, la verdad. Creo que el equipo está mostrando mejores vibraciones aunque todavía tenemos mucho que mejorar. En defensa, sobre todo. El otro día el Atlético nos marca en un desajuste y qué decir del gol del Getafe. En líneas generales estamos yendo hacia arriba. El míster es muy cercano. A pesar de que no habla el idioma lo cierto es que hay comunicación y nos entendemos muy bien. Ha llegado hace poco y nos tenemos que conocer más, pero las primeras impresiones son muy positivas tanto con él como con los dos ayudantes con los que ha venido".

Era necesario un cambio en el banquillo como decía Brais

"No, bueno, más allá del cambio de entrenador, yo creo que el cambio tenía que venir en la mentalidad del equipo. Somos los jugadores los que al final saltamos al campo y no es cuestión de si uno o el otro. El equipo necesitaba dar ese paso adelante y creo que lo estamos dando, pero ahora hay que mantenerlo".