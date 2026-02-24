La renovación de Unai Marrero abre el debate en torno al futuro de Álex Remiro en la Real Sociedad

La Real Sociedad ata a Marrero hasta 2030 mientras que las negociaciones en torno a la renovación de Álex Remiro, que finaliza contrato en 2027, siguen estancadas

La Real Sociedad, tras remontar una situación delicada con Pellegrino Matarazzo al frente del equipo, respira aliviada y busca Europa para consagrar el cambio de entrenador. Desde la dirección deportiva ya trabajan en torno al futuro del conjunto blanquiazul y han empezado por la portería. Marrero ha renovado hasta 2030 con el cuadro donostiarra en una temporada dónde su protagonismo ha crecido tras algunas de las actuaciones que ha firmado en la Copa del Rey. El meta espera el momento adecuado para dar el zarpazo a la portería e intentar arrebatársela a un Álex Remiro cuyo futuro en la Real Sociedad sigue en el aire.

Unai Marrero renueva y amenaza la posición de Remiro en la Real Sociedad

Sin aparentes movimientos para solventar el futuro de Álex Remiro en la Real Sociedad, el contrato del meta español finaliza en junio de 2027. Su renovación sigue estancada mientras que en el club han apostado por dejar amarrado a Unai Marrero que sigue trabajando en busca del momento oportuno para asaltar la portería donostiarra. En la Copa del Rey, el meta se ha hecho notar bajo los palos, pero la lesión que sufrió en un entrenamiento al chocar con un compañero lo han dejado relegado hasta que los médicos le den el alta. El nivel que ha mostrado el portero ha sorprendido de manera grata a Matarazzo, pero no ha hecho cambiar al estadounidense de opinión respecto al meta titular en LaLiga.

El nivel de Remiro a debate y su futuro, en el aire

Remiro sigue siendo el encargado de defender la portería de la Real Sociedad en el torneo nacional, aunque una corriente de la afición de la Real Sociedad empieza a dudar acerca del meta internacional español, que, para colmo, no tuvo su día frente al Real Oviedo. El meta no estuvo fino y encajó tres goles, siendo uno de ellos un regalo de Remiro a Fede Viñas que no desaprovechó. Pero valorar el nivel del guardameta por sus últimos partidos sería ventajista ya que ha sido uno de los pocos jugadores de la plantillas que sí estuvo a la altura mientras que el barco se hundía. Su renovación está en juego ya que su contrato finaliza en 2027 y ninguna de ambas partes anuncian nada respectivamente, tal y como contamos en ESTADIO Deportivo, dejando en el aire el futuro del meta que, en varias ocasiones, ha recalcado que se siente bien en la Real Sociedad, a pesar de recibir ofertas de otros clubes españoles.

Remiro se juega su presencia en el Mundial con la Selección española

Mientras que todas las miradas apuntan a Remiro, tanto por sus últimas actuaciones como por su futuro, el meta vasco también carga con la presión del Mundial, ya que es uno de los pocos futbolistas que no tiene asegurada su presencia en la convocatoria de Luis de la Fuente. La posible presencia de Joan García sacaría de la ecuación a Remiro como tercer portero de la Selección española.